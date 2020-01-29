Маша Полякова в сукні з прозорою спідницею розкрила секрет своїх вдалих фото

Маша Полякова разом з батьками, мамою-співачкою Олею Поляковою, татом-бізнесменом Вадимом Поляковим і сестрою Алісою відпочиває в Маямі. 15-річна дівчина встигла відвідати дитяче свято юної блогерши Насті разом з дітьми Філіпа Кіркорова Аллою-Вікторією і Мартіном, а також побувати за лаштунками Cirque du Soleil. Дочка Полякової вирішила показати барвисті фото, зроблені на заході і відкрити завісу таємниці вдалих і ефектних знімків.

Дівчина позує верхи на надувному матраці у вигляді фламінго. На ній – чорне трикотажне зручне платті з прозорим подолом і світлі кросівки. Волосся зібране в трендову в цьому сезоні зачіску "мальвіна", кілька локонів випущені на обличчя, а у вухах – масивні модні золотисті сережки. Дівчина показала цілу палітру емоцій – Маша веселиться і кумедно позує перел камерою.

Вона розкрила таємницю своїх вдалих світлин і підписала кадри: "Ось як я роблю всі свої фото".

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дочки співачки не залишили її без компліментів в коментарях. Дівчині вкотре повідомили про її разючу схожість зі знаменитою мамою.

Так схожа на свою маму. От тільки колір волосся не той, а так особа як дві краплі води

Красива!

Маша красуня

На другий фотці дуже на маму схожа

Ля яка шикарна дівчина

Відмінно

Тут просто без слів! Неймовірно красива

Маша, ти супер

Бджілка у справі

Дуже красива

Класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Полякова збентежила мережу "дорослим" фото в бікіні. Мама дівчини заступилася за неї в коментарях. Знімок був зроблений на пляжі в Мексиці, а фоном послужив безкрайній океан.