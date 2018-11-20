Маша Єфросиніна "запалила" з 4-річним сином під хіт "Віті треба вийти" (відео)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна зазначила, що син постійно просить її поставити йому одну і ту ж пісню

Телеведуча і блогер Маша Єфросиніна, яка нещодавно підкорила мережу яскравим образом на Best Fashion Awards, порадувала шанувальників веселим танцем зі своїм сином Сашком, якому в цьому році виповнилося 4 роки (нар. 25 серпня 2014). Відповідний ролик ведуча опублікувала на своїй instagram-сторінці.

Так, на відео Єфросиніна намагається домовиться з сином про повноцінне тренування, проте Саша просить вже в який раз поставити йому пісню групи ESTRADARADA "Віті треба вийти".

"Вітю ставиш?" — питає Сашко.

"Синку, я ж тобі обіцяла, якщо ми нормально позаймаємося, то потанцюємо з тобою. Нічого, що ми танцювали вже з ранку і будемо танцювати ще ввечері? Зараз теж треба танцювати?.. Гаразд, буду вважати, що у мене повноцінне тренування", — здалася Єфросиніна.

При цьому в описі свого поста Єфросиніна уточнила, що збирається знімати спеціальний комплекс вправ для вагітних.

"Цим відео я хочу повідомити, що ми з моєю командою, нарешті, приступили до створення спеціальних комплексів вправ #мамашіпріседаші. Я обіцяла це зробити ще, коли #мойАлександр був всередині мене :) А дісталася ось, коли він уже в прирослою до нього формі поліцейського катує мене мільйонним прослуховуванням #витенадовыйти Спасибі вам за терпіння! Обіцяю скоро порадувати всіх, у кого немає часу ходити в спорт зал ", — повідомила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна танцює з сином Александом (відео: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої буквально прийшли в захват від побаченого.

"Який крутий танцюючий поліцейський", — посміхається vpirojkova.

"А Поліцейський Саша навіть вдома у формі", — погоджується mrs.elegance.

"Ви такі чудові", — розчулюється nata_kukusya.

"Ця пісня на Санька діє якось магічно, він, напевно, сам не усвідомлюючи того, відразу встає і йде в танок", — сміється dashka_mcarenko.

"Маша — Супер Мама", — зазначає natalinatali8107.

"Безкінечно можна дивитися", — пише ir_a_more.

"Кращий танцюючий поліцейський! Терпіння вам, Марія, з цим Вітею, який все ніяк нікуди не вийде", — підтримує tatianaliubimka.

"Які ви класні! Кілька разів переглянула відео з посмішкою на обличчі", — зазначає katia_abdulloeva.

"Уявляю, яке "спасибі" він вам скаже, коли виросте, за ці відеозвіти", — пише nadiasirota81.

ESTRADARADA — Віті Треба Вийти

Зазначимо, що у Маші Єфросиніної та її чоловіка, бізнесмена Тимура Хромаєва також є дочка Нана (нар. 16 лютого 2004).

До речі, нещодавно Єфросиніна поповнила свій відео-блог черговою "п'ятірочкою". На цей раз телеведуча присвятила відео темі "Що робити, коли кинув хлопець?" Як зазвичай, Єфросиніна поділилася п'ятьма порадами на цей рахунок.

До цього, Єфросиніна розповідала, як не зриватися на дитину. Ведуча впевнена, що на дитину не можна підвищувати голос.

Маша Єфросиніна: факти біографії (відео: РБК-Україна)