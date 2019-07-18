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Маша Єфросиніна блиснула довгими ніжками на пляжі Ібіци

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.07.2019 - 13:56
Маша Єфросиніна блиснула довгими ніжками на пляжі Ібіци
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша також показала на відео розкішний захід сонця

Маша Єфросиніна насолоджується своїм казковим відпочинком. Нагадаємо, що кілька днів тому українська телеведуча і блогер полетіла на популярний серед тусовщиків острів Ібіца (Іспанія). Звідки поспішає показати шанувальникам найяскравіші моменти відпочинку.

Маша не тільки плаває в басейні і загоряє. Телеведуча також відвідує місцеві нічні клуби, пробує коктейлі і звичайно ж, насолоджується заходами сонця. До речі, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала коротке, але дуже красие відео, показуючи гарний захід сонця на острові. Більше того, співачка підкреслила, що відвідала місце на пляжі острова Ібіца, звідки відкривається вид на найкрасивіший захід сонця. Однак сонце сідає дуже швидко! Подруга Єфросиніної зазначила, що це місце називається Experimental Ibiza Beach. Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Крім того, телеведуча також показала деталі свого нового пляжного образу.

Так, милуватися заходом Маша вирушила міні-сукні з червоними візерунками. Сукня цікаво декорована золотими кільцями. Пляжний лук довершують чорні шльопанці Chanel. А також чорна сумочка через плече з бахромою.

З аксесуарів – масивні окуляри в білій оправі. І довгі золоті сережки. Виглядає дуже стильно.

На своїй сторінці Єфросиніна опублікувала декілька фото – селфі, а також загальне на тлі заходу. При цьому на одному зі знімків Маша тримає в руках келих з коктейлем. Загалом відпочинок вдався.

Маша Єфросиніна блиснула довгими ніжками на пляжі Ібіци

Маша Єфросиніна блиснула довгими ніжками на пляжі Ібіци

Стильна Маша Єфросиніна на відпочинку в Іспанії (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, до цього Маша Єфросиніна показала, як відривається в нічному клубі на Ібіці. Телеведуча також зняла кілька відео з гучної вечірки під відкритим небом. Маша трохи потанцювала. Але також скористалася однією незвичайною послугою – Єфросиніній малювали на обличчі блискучими фарбами.

А до цього Маша Єфросиніна зворушила мережу душевним фото з синочком. Фото так сподобалося шанувальникам ведучої, що вони залишили масу теплих і душевних коментарів на адресу мами і хлопчика.

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