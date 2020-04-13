Маша Єфросиніна зі сльозами на очах попрощалася з манікюром і записала це на відео

Маша Єфросиніна зізналася шанувальникам, що взагалі не вміє робити манікюр сама. І звичайно ж, на карантині настав той момент, коли потрібно самостійно зняти популярний "шелак". Цьому процесу телеведуча і блогер присвятила окремий відео-пост. Більш того, Маша не просто показала процес видалення старих нігтів. А просто таки розплакалася з цього приводу на камеру! Фолловери поспішили втішити ведучу.

Для початку Єфросиніна зізналася, що вперше професійний манікюр їй зробили в 13 років! І з тих пір вона більше не бачила свої нігтики недоглянутими.

“Я почала робити манікюр у 13 років. Тому що в мене мама суперкрута. Тому що я гризла нігті, а вона мене не сварила, не вичитувала не карала — вона повела мене в перукарню, де мені зробили манікюр", — ділиться спогадами Єфросиніна.

“Я була студенткою. І на свої перші гроші я зняла квартиру насамперед — маленьку, однокімнатну гостинку. А другим ділом я пішла і зробила манікюр... Я вже давно не студентка, але за всі ці роки я себе без манікюру не пам'ятаю взагалі. Здається, я знову почну гризти нігті. Але спершу я їх отстригу. У підпільні салони я ходити не хочу", — говорить Маша, після чого бере в руки щипчики і прямо на камеру починає обрізати свій колись ідеальний манікюр.

До речі, Маша уточнила, що її нігті стійко трималися чотири тижні карантину.

І цей процес настільки засмутив Єфросиніну, що вона не змогла стримати сльози. Однак Маша зазначила, що краще ходити з обрізаними нігтями, ніж самостійно знімати "шелак".

"Як я хочу колишнє життя!" — емоційно зазначає Маша.

Підписники Маші вирішили підтримати телеведучу і залишили різні коментарі під її новим емоційним постом.

"Нехай це найбільша втрата за карантин!"

“Настане день, коли ми всі будемо з красивими маникюрами. Але головне - здоровими!"

"Нігті не зуби — відростуть"

"Нехай це буде найбільшою проблемою для нас дівчаток-дівчат-жінок зараз"

“Я відчувала, перед карантином сказала майстрові: знімаємо і обрізаємо. Вона подумала,що я з глузду з'їхала,але я була наполегливою. Тепер не намилуюся"

"Купила лампу, лаки та набір для манікюру і вже як 2 роки сама собі роблю, аж до нарощування нігтів!!"

“В кінці заплакала з Вами. Днями з такими ж сльозами пиляла свої, укріплені гелеві нігті. Сама не робила собі манікюр років 10 точно"

“Машенька ,ми з Вами цю процедуру пройшла пару тижнів тому. Дістала щипчики і пилку і вперед ,майже півдня зайнятості"

"Це не трагедія, зараз всі жінки в такій ситуаціі, ми ж не ридаємо"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала свої веселі "хроніки карантину".