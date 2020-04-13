Маша Єфросиніна зі сльозами на очах попрощалася з манікюром і записала це на відео

Прихильникі Маші підтримали її
Маша Єфросиніна зізналася шанувальникам, що взагалі не вміє робити манікюр сама. І звичайно ж, на карантині настав той момент, коли потрібно самостійно зняти популярний "шелак". Цьому процесу телеведуча і блогер присвятила окремий відео-пост. Більш того, Маша не просто показала процес видалення старих нігтів. А просто таки розплакалася з цього приводу на камеру! Фолловери поспішили втішити ведучу.
Для початку Єфросиніна зізналася, що вперше професійний манікюр їй зробили в 13 років! І з тих пір вона більше не бачила свої нігтики недоглянутими.
“Я почала робити манікюр у 13 років. Тому що в мене мама суперкрута. Тому що я гризла нігті, а вона мене не сварила, не вичитувала не карала — вона повела мене в перукарню, де мені зробили манікюр", — ділиться спогадами Єфросиніна.
“Я була студенткою. І на свої перші гроші я зняла квартиру насамперед — маленьку, однокімнатну гостинку. А другим ділом я пішла і зробила манікюр... Я вже давно не студентка, але за всі ці роки я себе без манікюру не пам'ятаю взагалі. Здається, я знову почну гризти нігті. Але спершу я їх отстригу. У підпільні салони я ходити не хочу", — говорить Маша, після чого бере в руки щипчики і прямо на камеру починає обрізати свій колись ідеальний манікюр.
До речі, Маша уточнила, що її нігті стійко трималися чотири тижні карантину.
І цей процес настільки засмутив Єфросиніну, що вона не змогла стримати сльози. Однак Маша зазначила, що краще ходити з обрізаними нігтями, ніж самостійно знімати "шелак".
"Як я хочу колишнє життя!" — емоційно зазначає Маша.
Підписники Маші вирішили підтримати телеведучу і залишили різні коментарі під її новим емоційним постом.
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала свої веселі "хроніки карантину".