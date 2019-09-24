Маша Єфросиніна підкорила стильним луком і кумедною історією про чоловіка

Ведуча приміряла трендовий брючний костюм
Останнім часом Маша Єфросиніна стала все частіше ділитися моментами свого сімейного життя - милими і зворушливими кадрами з чоловіком і дітьми (навіть показала рідкісне фото з дочкою Наною, яка воліє залишатися в стороні від публічної уваги), а також відвертими історіями.
На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася барвистим знімком, на якому зображена в стильному streetstyle образі. Маша позує на одній з київських вулиць в ефектному брючному костюмі рожевого кольору. Яскравий лук вона доповнила білою футболкою під піджак, босоніжками на підборах і маленькою сумочкою.
Єфросиніна дивиться в бік від камери і щасливо посміхається. У підписі до публікації вона поділилася цікавим діалогом зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим.
"— Я: Тімур, а я от в дитинстві мріяла вийти заміж за Сєрова!
— Чоловік: А хто такий Засєров?" - пише теледіва.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники Маші захоплюються її образом і позитивністю, а також почуттям гумору її чоловіка, і діляться своїми об'єктами зітхання в дитинстві.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна у вишиванці зворушила ніжністю з чоловіком. Пара побувала на святкуванні дня народження колеги і подруги Маші Каті Осадчої.
Раніше Маша Єфосиніна задалася важливими питаннями на тему відносин між батьками і дітьми.