Маша Єфросиніна показала красуню-дочку, що помітно подорослішала

Зіркова мама задумалася про подальшу освіту Нани

Популярная украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина, которая покорила сеть новым модным трендом, поделилась на своей странице в Instagram редким фото своего старшего ребенка - 15-летней дочери Наны. Знаменитая мама призналась, что уже задумывается об дальнейшем образовании дочки, поэтому изучает всевозможные варианты.

В том числе Маша рассматривает и возможность того, что Нана будет учиться за границей, ведь в наше время это сделать намного проще.

Ведущая выложила летнее фото дочки, на котором та запечатлена на фоне пальм в джинсовой мини-юбке, персиковой футболке и солнезащитных очках.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

"Когда я была ребёнком, одно упоминание о загранице приводило меня в трепет примерно так же, как полет в космос. Заграницей для меня пахло все, включая жвачки:) Сегодня же моя дочь и ее поколение не чувствуют границ и географии в вопросах получения знаний! Я это приветствую! И потому 9 и 10 февраля мы пойдем на выставку. Помню, год назад посещение такого мероприятия было для нас очень эффективным: мы подобрали классный вариант групповой поездки в США на летних каникулах. Наночка осталась тогда в восторге от путешествия и, что меня особенно порадовало, существенно подтянула английский. Надеюсь, в этот раз нам повезет не меньше. Все-таки вопрос очень серьезный, да и выбор предстоит непростой. Шутка ли, на выставке будут представители вузов из США, Англии, Канады и Европы... В общем, сколько бы лет не было вашему ребенку, идти уже пора", - поделилась Ефросинина.

Поклонники полностью с ней согласились и отметили, что Нана растет настоящей красавицей.

"Дуже гарна Нана";

"Нана очень красивая, какое наверно сладкое чувство иметь такую взрослую и красивую дочь";

"Красуня";

"Какая модница";

"Сегодняшнее поколение чувствует вопрос цены обучения заграницей.Не все потянут", - написали подписчики ведущей.

Скриншот комментариев: (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, певица Оля Полякова восхитилась ярким образом Маши Ефросининой, который та продемонстрировала на съемках нового ТВ-шоу.

Отметим, что Маша Ефросинина поразила стройной фигурой в комбинезоне ELENAREVA.

Кстати, Маша Ефросинина призналась, что "забила" на фигуру.

Видео: РБК-Украина