Маша Єфросиніна показала красуню-дочку, що помітно подорослішала

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Зіркова мама задумалася про подальшу освіту Нани

Популярна українська телеведуча і акторка Маша Єфросиніна, яка підкорила мережу новим модним трендом, поділилася на своїй сторінці в Instagram рідкісним фото своєї старшої дитини - 15-річної доньки Нани. Знаменита мама зізналася, що вже замислюється про подальшу освіту дочки, тому вивчає всілякі варіанти.

В тому числі Маша розглядає і можливість того, що Нана буде вчитися за кордоном, адже в наш час це зробити набагато простіше.

Ведуча виклала літнє фото доньки, на якому та позує на тлі пальм у джинсовій міні-спідниці, персикової футболці і сонцезахисних окулярах.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

"Коли я була дитиною, одна згадка про закордон приводила мене в трепет приблизно так само, як політ у космос. Закордоном для мене пахло все, включаючи жуйки:) Сьогодні ж моя дочка і її покоління не відчувають кордонів і географії в питаннях отримання знань! Я це вітаю! І тому 9 і 10 лютого ми підемо на виставку. Пам'ятаю, рік тому відвідування такого заходу було для нас дуже ефективним: ми підібрали класний варіант групової поїздки в США на літніх канікулах. Наночка залишилася тоді в захваті від подорожі і, що мене особливо порадувало, істотно підтягла англійську. Сподіваюся, цей раз нам пощастить не менше. Все-таки питання дуже серйозне, так і чекає непростий вибір. Чи жарт, на виставці будуть представники внз з США, Англії, Канади і Європи... загалом, скільки б років не було вашій дитині, вже пора йти", - поділилася Єфросиніна.

Шанувальники повністю з нею погодилися і зазначили, що Нана росте справжньою красунею.

"Дуже гарна Нана";

"Нана дуже красива, яке напевно солодке відчуття мати таку дорослу й красиву дочку";

"Красуня";

"Яка модниця";

"Сьогоднішнє покоління відчуває питання ціни навчання закордоном.Не все потягнуть", - написали підписники ведучої.

Скріншот коментарів: (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, співачка Оля Полякова захопилася яскравим образом Маші Єфросиніної, який та продемонструвала на зйомках нового ТВ-шоу.

Зазначимо, що Маша Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA.

До речі, Маша Єфросиніна зізналася, що "забила" на фігуру.

Відео: РБК-Україна