MARUV розговорилася про жертви, які понесла заради кар'єри

MARUV (Анна Корсун) і її чоловік Олександр Корсун розповіли, чим артистці доводиться жертвувати заради популярності. Про це скандальна виконавиця повідомила в ексклюзивному інтерв'ю журналістам програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Скандальна співачка готувала шоу в Києві (відбулося 14 червня) близько чотирьох місяців. В результаті – переповнений семитисячний зал, відверті танці на височенних підборах та епатажні костюми. Цікаво, що не дивлячись на міліонні перегляди кліпів, справжню популярність співачка отримала після участі в національному відборі на Євробачення 2019.

"Я дійсно це відчула. Вже не можу спокійно їздити в метро та ходити на шопінг – треба шифруватися і одягати якісь кепки", – поділилася MARUV.

Анна Корсун сама собі автор і постановник. У всьому її підтримує улюблений і за сумісництвом продюсер.

"«Ми завжди підходимо разом до концепту костюмів та віджеїнгу, я частково беру участь, але кермо влади більше в Ані", – розповів чоловік і продюсер зірки Олександр Корсун в ефірі каналу "Україна".

Їй нічого не страшно. Навіть навчилась справлятися з болем у ногах після танців на двадцяти сантиметрових підборах.

"Я вже людина-варекозник, але доводиться чимось жертвувати. Тому дуже важливі профілактика і тренування – від цього стає краще", – коментує MARUV.

Черевики на величезних шпильках - незмінний атрибут образу MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Відомий хореограф Влад Яма відвідав концерт артистки і, надихнувшись височенними підборами MARUV, пригадав своє дитинство, а також висловив думки щодо шоу співачки.

"Чесно кажучи, я в дитинстві матусині підбори взував, але по-справжньому – не практикував. А от щодо шоу – у MARUV дуже відверта хореографія, але вона стильна, сучасна і правдива – таких в Україні більше немає", – розповів Влад Яма в ефірі "Ранку з Україною".

Нагадаємо, раніше MARUV розповіла, з чим не може змиритися її бабуся.