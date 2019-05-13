MARUV на пуантах показала "гарячий" танець у стилі Vogue (відео)

MARUV (Анна Корсун) продовжує активно готуватися до довгоочікуваного концерту в Києві. Попередньо, столичний виступ скандальної виконавиці заплановано на 14 червня. Поки що українська співачка лише інтригує. При цьому робить це з допомогою танців.

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці MARUV в черговий раз опублікувала досить чуттєвий танець. Однак, вже не на пілоні. Співачка вчить рухи танцювального напрямку Вог (Vogue). При цьому позаду неї також бачимо хореографа – Артемій Лазарєв, який навчає Корсун. До речі, Аня танцює на пуантах.

"Обмін досвідом. Я вогую, він співаєт", - жартома підписала короткий ролик MARUV. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

Зазначимо, що до цього Анна Корсун буквально засипала своїх шанувальників гарячими танцями на пілоні. Співачка все інтригувала фанів, що готує для них щось дуже цікаве на концерті в Києві. При цьому одне з таких відео виконавиця прокоментувала. І підкреслила, що після одного такого заняття нудота на весь день забезпечена. Тому танцівниці на пілоні – фізично дуже витривалі.

Не пропустила MARUV і свою постійну "стильну рубрику". Співачка поділилася з фанами новим образом. На Ані – улюблений картатий оверсайз піджак. З ним поєднуються укорочені чорні штани з лампасами, чорна водолазка та білі кросівки. З аксесуарів – чорна шкіряна панамка і сонцезахисні окуляри. В цілому, дуже стильний повсякденний образ.

Стильна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, до цього співачка у напівпрозорій білизні показала апетитні форми. Корсун зробила кілька знімків свого відображення в дзеркалі на повний зріст.

Також раніше MARUV з чоловіком показала ніжність в Еміратах. Співачка знову вирушила в Дубай з виступом.