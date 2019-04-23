MARUV зізналася, як батьки ставляться до її відвертостей на сцені

MARUV (Анна Корсун) не дарма вважається однією з найбільш провокаційних і скандальних виконавиць українського шоу-бізнесу. Чого тільки вартує гучна історія з відмовою Корсун брати участь в Євробаченні 2019. Зазначимо, що MARUV виграла Національний відбір на пісенний конкурс, але буквально відразу ж після перемоги відмовилася їхати в Тель-Авів, мотивуючи свою відмову неприйнятними умовами з боку організаторів.

Інша "топ-тема", пов'язана з MARUV, її виступу в Росії. Співачка відкрито дає концерти в Москві та Пітері, публікує фото - та відеозвіти, ніяк не приховуючи концертну діяльність на території країни-агресора.

І третій фактор, який відіграє важливу роль у формування іміджу співачки, - її відверті виступи, костюми і фотосесії. MARUV виступає ледь не оголеною, в ультра которотких сукнях, на величезних підборах. Її шоу – однозначно з позначкою 18+. Не так давно MARUV поцілувала дівчину прямо на сцені.

А нещодавно співачка зізналася, як же її батьки ставляться до зухвалої творчості своєї дочки, особливо – до відвертих образів.

За словами MARUV, батьки її не засуджують.

"Нормально. Вони досить нормально реагують. Я завжди була дитиною, яка знає, що хоче. Ось чітко знала, що я хочу, шоколадне морозиво - і все. І вони мені просто ніколи не заважали в цьому. Вони приймають те, яка я є" - говорить співачка в коментарі передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Відверта MARUV

Нагадаємо, раніше MARUV похвалилася ультрастильным образом в облягаючих велосипедках. Співачка вилізла на дах однієї з висоток столиці, щоб зробити яскраві фото.

Також MARUV здивувала образом "курочки ряби": вся в шкірі і лаку.