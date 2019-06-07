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MARUV вразила плавними вигинами в екстремально облягаючому латексному костюмі

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.06.2019 - 14:56
MARUV вразила плавними вигинами в екстремально облягаючому латексному костюмі
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала новий образ - знову екстремально облягаючий

MARUV (Анна Корсун) приголомшила шанувальників черговим дуже відвертим і сексуальним образом. Скандальна українська співачка буквально кожен день показує шанувальникам різні сценічні образи – один відвертіше іншого. При цьому останнім часом MARUV помітно урізноманітнила свій сценічний гардероб.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз співачка показала черговий сміливий вихід. Співачок показала цілу серію коротких відео, демонструючи у всій красі плавні вигини фігури.

При цьому на MARUV – екстремально облягаючий костюм чорного кольору з латексу, з шортами велосипедками і довгими рукавами. Образ Корсун доповнює пояс на талії з безліччю блискучих підвісок зі штучними діамантиками. І класика – чорні черевики на високій платформі і шпильки.

Екстремальна MARUV

MARUV

Екстремальна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

До речі, не так давно MARUV похвалилася ще одним своїм сценічним образом – теж новеньким. Так, співачка і її гьорлз-бенд з'явилися на сцені Миколаєва в облягаючих сукнях кислотно салатового відтінку. Елементи гардеробу прикрашені хижими леопадовыми плямами. Нагадаємо, що принт анімальє – тренд весна-літо 2019. Більш того, MARUV навіть відповідний макіяж під екстремальний образ підібрала.

MARUV вразила плавними вигинами в екстремально облягаючому латексному костюмі

Скандальна MARUV зі своєю танцювальною групою в Миколаєві (фото: instagram.com/maruvofficial)

А ще трохи пізніше співачка засипала фанатів яскравими фото з минулих концертів в Миколаєві та Кривому Розі. Однак найбільше шанувальників Корсун тоді привернуло одне фото, на якому вона позує сама. При цьому важко не відзначити, які ж довгі і стрункі ніжки у MARUV.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова і MARUV помірялися довгими ніжками.

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