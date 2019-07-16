MARUV підкорює плавними вигинами в леопардовому купальнику на відпочинку в Туреччині

MARUV (Анна Корсун) вирішила, як звичайно, поєднати приємне з корисним. Скандальна українська співачка полетіла на виступ до Туреччини. А саме – в Анталью. Про що поспішила повідомити своїй багатотисячнії армії шанувальників в мережі instagram. При цьому, перш ніж виступити, MARUV даремно часу не втрачає, насолоджуючись відпочинком на одному з курортів.

Так, в розділі instagram-сторіз співачка вже встигла показати свій пляжний образ – як зазвичай, відвертий.

На знімку і коротенькому відео MARUV позує в закритому купальнику з таким улюбленим виконавиці анімалістичним принтом у вигляді леопардових плям. Вкотре підкреслимо, що в цьому році принт анімальє на піку популярності! Цей тренд 80-90-х знову актуальний, як ніколи.

Пляжний образ Корсун доповнила оригінальними екстремально короткими шортами, які декоровані довгими китицями. Шльопанці і масивні сонцезахисні окуляри – звичні доповнення!

При цьому співачка опублікувала фото, на якому вигинається, демонструючи плавні вигини витонченої фігури. Слід підкреслити, що за останній час MARUV дуже схудла.

MARUV на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/maruvofficial)

Скріншот відео: instagram.com/maruvofficial

Нагадаємо, раніше MARUV в образі спокусливої поліцейської викликала фурор в мережі. Не так давно співачка виступила в Одесі, звідки і показала нові фото в яскравих образах. Разом з Корсун на знімках також позують дівчата з її гьорлз-бенду. Як завжди, всі в схожих вбраннях. А на MARUV звабливі боді.

Також до цього MARUV вразила формами в бікіні. Співачка позувала у блискучому відкритому купальнику. При цьому шанувальники співачки зазначили, що вона дуже схудла і порадили їй більше цього не робити.