ru
ua

MARUV в пікантному купальнику погралася в басейні з ефектними подружками

Новини » Новини шоу-бізнесу   

MARUV порадувала своїх шанувальників новим пікантним знімком

MARUV (Анна Корсун) продовжує епатувати публіку. Співачка часто змінювала колір волосся і досить довго була блондинкою, але нещодавно знову повернулася до каре і звичного для шанувальників чорного кольору волосся. Вона любить показувати сміливі вбрання, і в цей раз порадувала своїх шанувальників новою фотографією в басейні.

При цьому на знімку видно не тільки популярну артистку, але і її подружок-танцівниць. Дівчата сидять на великому гумовому матраці, і попереду їх розташувалася MARUV в чорному купальнику і світлому капелюсі. Нове фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

MARUV на відпочинку (фото: instagram.com/maruvofficial)

Користувачі мережі моментально прокоментували фото співачки.

  • Красиві, як лебеді;
  • Сильні жінки;
  • Анна, красуні-дівчата;
  • Ти така красива;
  • Сонце привернуло русалок;
  • Вогонь;
  • Браво;
  • Прекрасні, як захід!
  • Кращі. Марув, моя мрія, щоб ви приїхали в Бердянськ з концертом, хочеться побачити і почути вас наживо і сфоткатися з вами.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що епатажна MARUV влаштувала пікантний фотосет прямо на балконі. Співачка одягла яскраво-червоний "грайливий" костюм з ременями, кільцями і прозорими панчохами з "маскою" зайчика на голові.

Раніше MARUV повністю оголила груди. При цьому у її фанатів відняло дар мови.

Автор: Styler

► Дякую і ціную: Тіна Кароль отримала престижну державну нагороду ► Дюймовочка: кокетлива Катерина Кухар засвітила стрункі ніжки під час спекотних танців
Читати всі новини