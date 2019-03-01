MARUV несподівано стала блондинкою і душевно заспівала під гітару (відео)

MARUV – Siren Song (акустика)/Youtube

Скандальное завершение Нацотбора на Евровидение 2019 не оставляет в покое умы и странички в социальных сетях украинских звезд. Одни высказывают свое мнение по поводу провала Нацотбора, вторые предлагают свою кандидатуру на роль представителя от Украины, а в это время MARUV, которая заняла первое место, но отказалась от поездки в Израиль решила опубликовать в своем Instagram акустическую версию песни Siren Song, с которой она победила в Национальном отборе на Евровидение-2019.

Душевный звук акустической гитары и легкое исполнение совсем не похоже на то, что зрители слышали со сцены Национального отбора. Да и образ, в котором предстала певица довольно не типичный для нее, лишенный какой-либо сексуальности: длинные светлые волосы, джемпер скрывающий формы певицы, полное отсутствие макияжа и черная шляпа. Такой нежной и беззащитной MARUV поклонники еще не видели.

Организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от участия в конкурсе, однако похожее, что это еще не конец дискуссий.

Леся Никитюк также предложила свою кандидатуру на участие в песенном конкурсе Евровидение 2019, отметив, что не может стоять в стороне от происходящих событий.