Maruv, Brunettes Shoot Blondes або YUKO: кого б ви відправили на Євробачення 2019

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кожен з учасників першого півфіналу отримав свою порцію критики і захоплення

10 лютого у Києві відбувся онлайн першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення. Музичний захід не обійшловся без скандалів, провокацій і, звичайно ж, приємних відкриттів.

З восьми конкурсантів у фінал увірвалася яскрава трійка виконавців: відверта Maruv, філософські Brunettes Shoot Blondes і фолк-альтернатива YUKO.

LITE пропонує ще раз прослухати пісні трійки лідерів, а також визначитися у нашому голосуванні, кого б ви відправили в Тель-Авів представляти Україну на Євробаченні 2019.

"Небезпечна" MARUV: Siren Song!

MARUV – Siren Song!

Зі своєю "піснею Сирени" і еротичним номером Анна Корсун викликала справжній фурор на сцені Нацвідбору. Танцювальну пісню по достоїнству оцінили глядачі, віддавши MARUV найвищу оцінку — 8 балів. При цьому члени журі (Джамала, Андрій Данилко, Євген Філатов) поставили Корсун 6 балів. Виступ MARUV шанувальники назвали "вибухонебезпечною сумішшю". Разом зі своїм герлс-бендом Анна станцювала еротичний танець і навіть "поприставала" до журі.

І все ж, не обійшлося без скандалів. На даний момент у мережі не вщухає обговорення заяви Анни Корсун з приводу її виступів у Росії у воєнний час. MARUV зазначила, що таким чином вона "несе мир", що викликало хвилю негативних емоцій у глядачів Нацвідбору.

Brunettes Shoot Blondes і незвичайний рояль: Houston

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Під час першого півфіналу мелодійна композиція Brunettes Shoot Blondes отримала високі оцінки як від журі, так і від глядачів. Для свого розслабленого і доброго номери хлопці створили дійсно унікальний інструмент — рояль-"будинок" для понад 20 інших різних інструментів. До речі, раніше Brunettes Shoot Blondes пообіцяли підпалити унікальний інструмент під час Нацвідбору на Євробачення 2019.

Музика для конкурсної пісні була відіграна саме на унікальному роялі. Але саме цей момент викликав суперечності у членів журі. Так, Андрій Данилко та Джамала зазначили, що якщо група поїде на Євробачення 2019 у Тель-Авів, то за технічними правилами конкурсу вони не зможуть грати на сцені наживо на своєму роялі — їм просто доведеться імітувати гру. А це може погано відобразитися на враженні від номера у ТВ-глядачів, які помітять фальш. Зі свого боку учасники колективу Brunettes Shoot Blondes пообіцяли вирішити цю проблему.

Альтернативні YUKO: Galyna Guliala

YUKO – Galyna Guliala

Група з нестандартним виконанням YUKO зі своєю "піснею про Галину" заінтригувала глядачів Нацвідбору на Євробачення 2019. І до речі, раніше Джамала зізналася, що саме YUKO є її фаворитами з трійки лідерів першого півфіналу. Співачка зазначила, що "Galyna Guliala" — це сучасна українська пісня.

Отже, пропонуємо вибрати найкращого, на вашу думку, учасника з трійки лідерів першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019.

До речі, ви також можете проглянути порядок виступу артистів під час другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019.