Маршрут дитинства: Осадча на День міста душевно звернулася до киян

Катя Осадча не втомлюється радувати своїх шанувальників яскравими милими знімками, а також дивувати тим, що все скрізь встигає. Зовсім недавно відома українська телеведуча була в Каннах на легендарному кінофестивалі, потім - вже вітала молодят Настю Каменських і Потапа на музичному весіллі року, а потім вже показує знімки з Одеси... Але на День Києва зірка вже у столиці - своєму улюбленому рідному місті, зізнається йому в любові.

Ведуча передачі "Світське життя" опублікувала в Instagram душевні фото і відео, присвячене "імениннику".

"Моє найулюбленіше в світі місто, з Днем народження!", - привітала вона Києва.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Осадча розповіла, що народилася в столиці України і миліше, красивіше, рідніше для неї немає в світі місця.

"Я люблю гуляти Володимирською гіркою, маршрут 18 тролейбуса, що іде через узвіз вповз Лук‘янівку - маршрут дитинства. Ми з батьками жили неподалік Вітряних гір, там пройшло моє дитинство, церков на Мостицький, яблуневі сади на Ліпінці, куренівський ринок, куди ми благали батьків піти, щоб придбати домашнього улюбленця (рибки і кіт Максік прибули саме звідти)...

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

...Коли з дитинства дивишся на місто і його історичні пам‘ятки, ніколи в житті не підніметься рука знищити старовинні будівлі. Мені надзвичайно сумно, що за останні роки ми втратили таку кількість будівель. На жаль, Києвом завжди керували і керують не кияни, їм все не цінно, для них Київ не їхні дитячі спогади. Приміром, будівля, за якою я особливо сумую, це будиночок під горою поблизу поштової площі, зелений триповерховий флігель Казанського 1909 року. Його знесли однієї ночі і на його місці побудували офіси. Таких прикладів дуже багато(( я дуже сподіваюся, що не буде знищена легендарна Тарілка на Либідський, проект реновації, що зробив Слава Бальбек з Вalbek Вureau буде втілено у життя. У Маріїнському парку побудують новий дитячий майданчик (про це буде окремий пост) і ми кияни зможемо захищати своє місто від вандалів і мати право голосу...

Київ (Фото: instagram.com/kosadcha)

...Любий Києве, в твій день, хочу побажати, щоб тебе не нищили, а любили, як люблять всі справжні кияни", - йдеться у публікації.

Відео: instagram.com/kosadcha

Як повідомлялося раніше, Катя Осадча блищала під руку з українським режисером на червоній доріжці в Каннах

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча вразила розкішним вбранням на весіллі Потапа і Насті Каменських.