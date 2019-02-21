Маркл в ролі Мони Лізи: стильні Бейонсе і Джей-Зі оригінально звернулися до британців

Виконавці оригінальним чином віддячили за британську премію Brit Awards

Вчера, 20 февраля, Бейонсе и Jay Z стали обладателями престижной премии Brit Awards 2019 в категории "Лучшая иностранная музыкальная группа" (The Carters). К слову, эта британская премия считается одной из самых престижных и приравнивается к Grammy.

Очередную музыкальную победу 37-летняя королева R’n’B и 49-летний рэпер отметили с юмором. Так как самой церемонии награждения пара присутствовать не смогла, они вышли из ситуации оригинальным образом. Вместе с Джей-Зи Бейонс записала забавное видеопослание с благодарностью и опубликовала у себя на странице в Instagram.

Супруги Бейонсе и Jay Z необычно поблагодарили британцев (фото: instagram.com/beyonce)

Короткий ролик представляет из себя переделанную часть клипа Apeshit, где пара стоит рядом с картиной "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Но теперь на ней была изображена не кто иной как герцогиня Саксесская Меган Маркл в изысканной бриллиантовой короне. Своим видеопосланием Бейонсе сбила с толку некоторых подписчиков. Многие не могли понять: это просто шутка или насмешка? Но картину прояснила сама Бейонсе, написав:

"Спасибо британцам за награду. Я получала ее в 2002 году вместе со своими лучшими подругами, Келли и Мишель. В честь Месяца Черной Истории (ежегодный период в феврале, когда в США и Канаде проводятся разнообразные мероприятия, посвященные борьбе с рабством и расизмом) мы кланяемся одной из наших темнокожих Мон. Поздравляем с беременностью! И желаем только радости".

Видео: instagram.com/beyonce

APES**T - THE CARTERS

Пользователи сети мгновенно оценили поступок Бейонсе. Картинка с Меган Маркл в роли Моны Лизы облетела сеть. А также здесь стали появляться многочисленные иллюстрации, изображающие королевой саму певицу.

Фото: instagram.com/joy_mechell

Как всегда, много внимания привлек и образ исполнителей. Бейонсе была одета в стильный костюм желто-серого цвета с крупными цветами: пиджак с откровенным вырезом и расклешенные брюки выгодно подчеркнули стройную фигуру звезды. Рэпер выбрал костюм стального оттенка, который дополнили белая футболка и кеды, а также привычные для образа Джей-Зи платок и солнцезащитные очки.

Бейонсе и Jay Z (фото: instagram.com/beyonce)

Напомним, тем временем весь мир обсуждает тайную поездку Меган Маркл в Нью-Йорк, где друзья организовали для герцогини вечеринку baby shower. Ранее стало известно, как прошла эта вечеринка и какие звездные гости ее посетили.

Однако уже пришло время возвращаться домой. В аэропорту папарации караулили Меган Маркл, которая появилась в неожиданно простом образе.

Также напомним, ранее Бейонсе в комапнии Jay-Z сверкнула пышной грудью и экстремальным декольте.