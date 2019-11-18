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Марія Яремчук знову заспівала за Анну з мультфільму "Крижане серце II" (відео)

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Довгоочікувана анімація від студії Disney вийде на великі екрани 21 листопада

Анімаційний фільм "Крижане серце II", який розказує про продовження пригод принцес-сестер Анни і Ельзи, стартує в українському прокаті 21 листопада. За головну героїню, Анну, в українському дубляжі заспівала Марія Яремчук. Співачка уже вдруге подарувала свій голос цій стрічці від Disney.

Раніше я думала, що Ельза ближча мені як персонаж. Та все ж, я Анна. Безпосередність і жага любити – дуже спільні наші риси. Я, як Анна, теж вчусь долати страхи, не опускати руки і шукати силу в собі, коли, здається, впаду.

Виконавиця зізнається, що бути частиною проекту – неймовірний досвід. "Цікаво, що мультик став не просто успішним, а й оскароносним. Останнє, до речі, сталось, 2 березня, у мій день народження", – говорить Марія.

КРИЖАНЕ СЕРЦЕ II. Офіційний трейлер (український) HD

Нагадаємо, що "Крижане серце II" розказує про Анну, Ельзу, Крістофа, його вірного оленя Свена і сніговика Олафа. Вони мають залишити затишне королівство Арендель і вирушити ще далі на північ. Ця подорож приведе їх до витоків стародавніх легенд і допоможе розкрити таємниці, що стосуються минулого їхньої Батьківщини.

Уже з 21 листопада виконання Марії Яремчук та довгоочікувану прем’єру можна буде оцінити в усіх кінотеатрах України.

  • Дата старту: 21.11.2019
  • Країна: США
  • Студії: Disney
  • Тривалість: 103 хвилини
  • Жанр: Анімаційна пригода, комедія, сімейний
  • Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Лі
  • Актори: Крістен Белл, Ідіна Мензел, Джонатан Ґрофф, Джош Ґад, Стерлінг К. Браун
  • Композитор: Крістоф Бек
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