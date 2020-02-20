Маму можна поважати: Слава Камінська зізналася, чи знайомі її діти з новим обранцем

Слава Камінська вперше розповіла про правила виховання дітей, як пережила розлучення з Едгаром Камінським і познайомила дітей зі своїм новим обранцем. Про це солістка групи НеАнгели ексклюзивно розповіла журналістам програми «ЖВЛ». Слава запевняє – діти це найкраще, що сталося в її житті. Обидві вагітності артистка провела на роботі і до останнього давала концерти та знімалася в кліпах. Після обох пологів співачка вже за 2 тижні поверталася на сцену.

Слава – мама лояльна, заборон у неї майже немає, вона впевнена, що все має бути дозовано. Наприклад, п’ятирічний Леон за допомогою планшета вивчає іноземні мови. Та часто щаслива матуся картає себе за те, що приділяє дітям мало уваги. «Лаура заходить в кімнату і питає: «Мама, а чому ти спиш?», а мама чотири доби каталася по різних містах, спала в автобусі, і їй хочеться просто поспати в ліжку, щоб мене ніхто не чіпав», - ділиться співачка.

Діти Слави Камінської - Леонард і Лаура (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка зізналася, що дочка Лаура у всьому її наслідує і вже навіть має власний мікрофон. Проте Слава не хоче, щоб дівчинка йшла її шляхом: «Я не хочу, щоб вона була співачкою. Це важка праця, хоча всім здається, що ти нічного не робиш. А це така енергетика, іноді хейту стільки, що для психіки це доволі важко. До речі, Леон теж сказав, що хоче бути співаком. У них обох бездоганний слух». Також Слава зізналася, що постійно балує дітей, хоча й розуміє, що це часом не зовсім правильно. «Я не можу нічого з цим зробити. У мене цього всього не було в дитинстві, і я намагаюся це якось компенсувати», - каже артистка.

Однак якщо раніше Слава любила відпочивати з друзями, то тепер у неї в пріоритеті – діти. Замість гучної вечірки, вона обирає тихий сімейний вечір із найважливішими для неї людьми, тим паче після того, як влітку 2019-го шлюб артистки з пластичним хірургом Едгаром Камінським розпався. Едгар з дітьми бачиться та зазвичай вони живуть у колишньої свекрухи співачки. З новою обраницею батька Леонард і Лаура вже познайомилися. На запитання, чи знайома сама Слава із нею, артистка відповідає: «Ми з нею не знайомі». Але співачка не збирається перешкоджати спілкуванню дітей з дівчиною батька. Дітей експодружжя не ділило, Слава впевнена - вони мають залишатися з мамою. Артистка зізналася, що Едгар не сплачує аліменти: «Мені шалено прикро, що у нас чомусь в законодавстві прописано, що все навпіл, але тягнуть на собі зазвичай все мами. Я не подавала на аліменти, грошей він мені на дітей не дає. Платить за садок. Дякую за це».

Батько Слави з онуками (фото: instagram.com/babaslavka)

На запитання про те, чи є у Слави зараз чоловік та чи знайомий він з дітьми відповіла: «Так. Звичайно вони знайомі, діти ж живуть з мамою. Потрібно показувати їм, що є і нормальні стосунки, що маму можна любити, цінувати і поважати».

Відверта Слава Камінська

Нагадаємо, тележурнал «ЖВЛ» показує ексклюзивні інтерв'ю та життєві історії людей, які надихають і захоплюють. Відтепер тележурнал буде виходити з понеділка по п'ятницю о 18:00. Зіркові ведучі - актор Богдан Юсипчук і співачка TAYANNA розповідають про найсвіжіші новини шоу-бізнесу, політики та спорту.