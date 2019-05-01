Матуся-господарочка: Регіна Тодоренко показала, як проводить час на відпочинку

Регіна Тодоренко не сидить на місці - молода матуся успішно знімає два ТВ проекти, при цьому встигаючи приділяти увагу чоловіку і маленькому сину. Телеведуча примудряється навіть подорожувати - так, вона взяла п'ятимісячного Михайла вже у другу поїздку, на цей раз в Туреччину. На своїй сторінці в Instagram артистка показала свої будні на відпочинку на забавному знімку.

На фото Регіна у білому халаті сидить на перилах балкона свого номера. Тут же поруч висить рушник, на якому розвішані випрані дитячі речі.

"Велике прання від Регіни Петрівни. Не подумайте поганого. В готелі є пральня, просто люблю прати на відпочинку дитячі речі", - написала Тодоренко під постом.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники знаменитості захопилися її хазяйновитістю і відзначили, що вона просто прекрасна мама.

"Ну це звичайна справа у кого є маленька дитина )"

"Завжди надихаюся вами, ви ідеальний приклад для мене"

"Господи...що за жінка така! Все встигає...і попрацювати, і з малюком посидіти і випрати, та ще й у настрої завжди, завжди на позитиві!"

"Регіна! Ви завжди така оптимістка!!! Хозяюшка, матуся, щасливого відпочинку!!!"

"Розумниця!"

"Як же це мило... І таке місце гарне!!!"

"Регіна,ви богиня"

"Як завжди прекрасна"

"Молодець :) справжня жінка"

"Мені подобається що Регіна проста, без понтів"

"Велика турецька прання"

"Господарочка) Молодець!"

"Розумничка, ще й до того ж завжди на позитивчике. пощастило Владу і синочкові"

Нагадаємо, в Туреччині Регіна Тодоренко в купальнику поніжилась у ванній і зізналася, що вдома постійно не вистачає часу на догляд за собою.

Ми також писали, що Регіна Тодоренко оригінально зустріла Великдень в Туреччині, влаштувавши чайну церемонію в одному купальнику і халаті.

До речі, Регіна Тодоренко поділилася фото "страшного і зморшкуватого" чоловіка Влада Топалова, оригінально зізнавшись йому у любові.