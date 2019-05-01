Матуся-господарочка: Регіна Тодоренко показала, як проводить час на відпочинку

Навіть на відпочинку ведуча не довіряє нікому турботу про дитячі речі
Регіна Тодоренко не сидить на місці - молода матуся успішно знімає два ТВ проекти, при цьому встигаючи приділяти увагу чоловіку і маленькому сину. Телеведуча примудряється навіть подорожувати - так, вона взяла п'ятимісячного Михайла вже у другу поїздку, на цей раз в Туреччину. На своїй сторінці в Instagram артистка показала свої будні на відпочинку на забавному знімку.
На фото Регіна у білому халаті сидить на перилах балкона свого номера. Тут же поруч висить рушник, на якому розвішані випрані дитячі речі.
"Велике прання від Регіни Петрівни. Не подумайте поганого. В готелі є пральня, просто люблю прати на відпочинку дитячі речі", - написала Тодоренко під постом.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Підписники знаменитості захопилися її хазяйновитістю і відзначили, що вона просто прекрасна мама.
Нагадаємо, в Туреччині Регіна Тодоренко в купальнику поніжилась у ванній і зізналася, що вдома постійно не вистачає часу на догляд за собою.
Ми також писали, що Регіна Тодоренко оригінально зустріла Великдень в Туреччині, влаштувавши чайну церемонію в одному купальнику і халаті.
До речі, Регіна Тодоренко поділилася фото "страшного і зморшкуватого" чоловіка Влада Топалова, оригінально зізнавшись йому у любові.