Мамині модниці: Кім Кардашьян розчулила мережу фото дочок в стильних вбраннях

Кім Кардашьян обожнює своїх дітей і намагається викласти в мережу буквально кожен їх крок. Так, всі шанувальники зірки вже знають, що 6-річна Норт – справжня фешионіста, яка вміє одягатися не гірше зіркової мами. 4-річний Сейнт має бунтарський характер і взагалі "весь в тата". Малятко Чикаго, якій 15-го січня виповниться 2 роки, уже підкорила мережу своєю чарівністю. Не менше галасу на сторінці Кім наробив й Псалм, який з'явився на світ 10 травня цього року – дитина неймовірно харизматична і обожнює позувати рідним і разом з ними.

Кім з Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

У ці вихідні Кім вирішила зробити нову порцію "миімімішних" фото для своїх фоловерів. Почала вона зі зворушливої збірки, де позують Норт і Псалм. Малюк, одягнений у сірий комбінезон, лежить на подушках, а старша сестра прилягла поруч, обіймаючи його. "Неможливо придумати нічого солодше, ніж це", – написала Кардашьян під знімками.

Норт й Псалом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Але після сама ж спростувала свої слова, показавши не менш кумедні кадри. Головні зірки тут – дочки популярної мами. Норт і Чикаго одягнені в однакові костюми: короткі джинсові шорти, топи (золотистий у старшої сестри і сірий – у молодшої), масивні кросівки з візерунком, а завершують образ зачіски-"ріжки" і обручі з величезними вушками.

"Цього разу Норт одягла Чи у відповідне вбрання", – написала 39-річна зірка під фото, змусивши шанувальників просто підірвати сторінку Кім захватами. "Неймовірно", "обожнюю", "які гарненькі", "Норт така гарна!"... До речі, дівчинка в своєму образі не забула використати косметику. Вона підвела очі, промалювавши невеликі стрілки.

Дівчата ростуть стильними (фото: instagram.com/kimkardashian)

Закінчила добірку постів про дітей Кім ще одним милим фото. Цього разу вона позує разом із молодшою донькою. Чикаго одягнена в широкі теплі штани, джинсову куртку і великі сірі кросівки. А Кім – світло-коричневу дублянку, сріблясті штани та білі кросівки незвичайної форми. "Чикаго в Токіо", – залишила вона милий підпис.