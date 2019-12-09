Мамині модниці: Кім Кардашьян розчулила мережу фото дочок в стильних вбраннях

Зірка зворушила шанувальників новими кадрами з дітьми
Кім Кардашьян обожнює своїх дітей і намагається викласти в мережу буквально кожен їх крок. Так, всі шанувальники зірки вже знають, що 6-річна Норт – справжня фешионіста, яка вміє одягатися не гірше зіркової мами. 4-річний Сейнт має бунтарський характер і взагалі "весь в тата". Малятко Чикаго, якій 15-го січня виповниться 2 роки, уже підкорила мережу своєю чарівністю. Не менше галасу на сторінці Кім наробив й Псалм, який з'явився на світ 10 травня цього року – дитина неймовірно харизматична і обожнює позувати рідним і разом з ними.
Кім з Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)
У ці вихідні Кім вирішила зробити нову порцію "миімімішних" фото для своїх фоловерів. Почала вона зі зворушливої збірки, де позують Норт і Псалм. Малюк, одягнений у сірий комбінезон, лежить на подушках, а старша сестра прилягла поруч, обіймаючи його. "Неможливо придумати нічого солодше, ніж це", – написала Кардашьян під знімками.
Норт й Псалом (фото: instagram.com/kimkardashian)
Але після сама ж спростувала свої слова, показавши не менш кумедні кадри. Головні зірки тут – дочки популярної мами. Норт і Чикаго одягнені в однакові костюми: короткі джинсові шорти, топи (золотистий у старшої сестри і сірий – у молодшої), масивні кросівки з візерунком, а завершують образ зачіски-"ріжки" і обручі з величезними вушками.
"Цього разу Норт одягла Чи у відповідне вбрання", – написала 39-річна зірка під фото, змусивши шанувальників просто підірвати сторінку Кім захватами. "Неймовірно", "обожнюю", "які гарненькі", "Норт така гарна!"... До речі, дівчинка в своєму образі не забула використати косметику. Вона підвела очі, промалювавши невеликі стрілки.
Закінчила добірку постів про дітей Кім ще одним милим фото. Цього разу вона позує разом із молодшою донькою. Чикаго одягнена в широкі теплі штани, джинсову куртку і великі сірі кросівки. А Кім – світло-коричневу дублянку, сріблясті штани та білі кросівки незвичайної форми. "Чикаго в Токіо", – залишила вона милий підпис.