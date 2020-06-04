Мамина радість: Санта Дімопулос похвалилася успіхами підрослої донечки

Співачка розповіла про догляд за малям і її розвиток
Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос деякий час приховувала обличчя донечки Софії, яку народила в минулому році в одній з клінік Монако. Однак, коли дівчинка підросла, зіркова мама представила її публіці і тепер із задоволенням ділиться фото з нею і своїми методами виховання і повернення в форму після пологів. До речі, за час другої вагітності артистка набрала аж 24 кілограми, але досить швидко змогла схуднути після народження дочки. Санта поділилася новими фото Софії, якій скоро виповниться 9 місяців, а заодно похвалилася успіхами дівчинки.
На знімку дитина сидить в колясці, мило тримаючи в роті великий палець і серйозно дивлячись в об'єктив. На Софії - смугаста кофточка, також мама зробила їй два милих хвостики з яскравими гумками.
Дімопулос розповіла, що дівчинка любить купатися і завжди перебуває в гарному настрої.
Фото: Санта Дімопулос показала доньку (instagram.com/santadimopulos)
"Ця дівчинка як би натякає, чому її Мама на час зникла з просторів инстаграма. Нам скоро 9 місяців і ми:
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Якось в розмові з подругами, я гарно описала свій стан з приводу Софії – коли я беру її на руки, змінюється хімія моєї крові Я так відчуваю", - поділилася співачка.
Користувачі мережі прийшли в захват і засипали Санту розчуленими коментарями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос поділилася схемою схуднення після пологів і висловилася про сварки в сім'ї.
Автор: Марина Настевіч