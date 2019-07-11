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Занадто милий! Кім Кардашьян показала нове фото молодного сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.07.2019 - 11:14
Занадто милий! Кім Кардашьян показала нове фото молодного сина
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Молодший син Кім підкорює мережу

Кім Кардашьян у травні цього року стала мамою в 4-й раз. Сина, якого назвали незвичайним ім'ям Псалом, вона буквально відразу ж показала 143-мільйонній армії фанатів. Малюк, втім, як і всі діти знаменитості, поєднав у собі кращі риси обох зіркових батьків. Але все ж більше схожий на Каньє. Веселий, харизматичний і неймовірно милий, він кожен раз викликає бурю емоцій у фоловерів. Кілька годин тому Кім показала нове фото малюка.

Занадто милий! Кім Кардашьян показала нове фото молодного синаНове фото малюка Псалма облетіло мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

На днях Псалму виповнилося 2 місяці. І Кім не втрималася, щоб в черговий раз не продемонструвати його світу. "Я хотіла сказати, що мій малюк такий милий!!!", – написала знаменита теледіва. Псалм лежить у своєму ліжечку в сірому трикотажному костюмі, дивлячись у камеру і широко посміхаючись. Яскрава зовнішність і доброзичливий характер дитини вже зробили його справжньою зіркою. Шанувальники буквально не можуть підібрати слів, щоб описати свої захоплення від такої милої картини.

Занадто милий! Кім Кардашьян показала нове фото молодного синаЗанадто милий! Кім Кардашьян показала нове фото молодного синаМалюк завжди викликає бурхливу реакцію фоловерів Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще одна гордість 38-річної зірки – чоловік, який днями прикрасив обкладинку Forbes. 42-річний музикант заробив мільярд доларів на своєму бізнесі. Такий дохід принесла йому співпраця зі взуттєвим гігантом – німецькою маркою adidas. Спеціально розроблена репером лінія Kanye West x adidas Yeezy мала приголомшливий успіх.

Занадто милий! Кім Кардашьян показала нове фото молодного синаКаньє – ще одна гордість Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Каньє на обкладинці Forbes! Так неймовірно пишаюся своїм чоловіком! Кожен день я спостерігаю, як старанно він працює і скільки свого серця і душі він вкладає у свій бізнес, кожну ідею і продукт, які він створює. Для будь-кого, хто працює з Каньє або близький до нього, не дивно, що він зміг перетворити мільйони доларів боргу в мільярдну імперію всього за 4 роки – 100% на своїх умовах, володіючи 100% свого бізнесу. Він надихає мене кожен день, і я щаслива, що він нарешті отримує визнання, якого він заслуговує", – не змогла мовчати захоплена чоловіком Кім у своєму останньому пості.

Занадто милий! Кім Кардашьян показала нове фото молодного синаКім і Каньє з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама вона також прагне досягти успіху у всіх своїх проектах. Тільки за останні кілька тижнів знаменитість представила лінію нижньої білизни, серію засобів по догляду за тілом, колекцію косметики і сонцезахисних окулярів. Браво, Кім!

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