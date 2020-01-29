Мамина радість: Дженніфер Лопес показала, як її підтримує дочка на виснажливих репетиціях

Дженніфер Лопес зараз вся в роботі. Співачка посилено готується до виступу на СуперБоулі, який відбудеться в ніч з 2-го на 3-е лютого. Окрім змагань команд, важливий момент для всіх шанувальників гри – шоу, яке в цьому році подарують глядачам Джей Ло та Шакіра. Репетиції йдуть повним ходом, так як до знакового моменту залишилося всього п'ять днів.

І хоча виснажливі тренування і займають більшу частину дня визнаної красуні, навантаження їй даються легко. По-перше, вона – справжній майстер своєї справи, загартований багатим досвідом і роками на сцені. А по-друге, завдяки підтримці близьких, які з розумінням ставляться до зайнятості мами. А тому відвідують її на репетиціях.

Дженніфер Лопес з донькою (фото: instagram.com/jlo)

Саме це і співачка продемонструвала в своєму мікроблозі, опублікувавши фото з 11-річною Еммою. «Люблю, коли Лулу приходить до мене на репетиції», – написала Лопес під галереєю. На фото вони з дівчинкою обіймаються, сидячи на сцені. Поруч – мікрофон і знаменита склянку співачки в каменях. Дженніфер, як завжди, одягнена в легінси (це її улюблена форма одягу для спорту і репетицій), а також синьому світшоті і білих масивних кросівках. Фото вийшло зворушливим і ніжним, а тому співачка зі своєю донькою отримали ціле море приємних коментарів.

Співачка готується до виступу (фото: instagram.com/jlo)

На інших кадрах Дженніфер відображена за справою. Вона разом з командою танцюристів відіграє кожну хвилину виступу. Адже шоу такого рівня має пройти ідеально. Втім, Лопес, яка в минулому році влаштувала грандіозний тур на честь свого 50-річчя, знає, як подарувати шанувальникам масу феєричних емоцій.

Шакіра не менш ретельно готується до шоу (фото: instagram.com/shakira)

До речі, напарниця Дженніфер – Шакіра, також посилено репетирує. Вона показала фото зі сцени, а також запальні танці зі своєю командою, а ще – створення концертного вбрання. Напевно всіх присутніх чекає щось грандіозне!