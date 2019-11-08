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Мамина краса: дочка Полякової в сукні-піджаку блиснула довгими ніжками

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Дівчинку порівняли з її довгоногою зірковою мамою

Дочка Олі Полякової, Маша, нещодавно повернулася разом з мамою з сонячної Італії – співачка вирушила туди не відпочивати, а відвідати серію майстер-класів від іменитих шеф-кухарів і навчитися готувати нові вишукані страви. Аристка і дівчинка зізналися, що вони залишилися в захваті від Сицилії – прекрасна природа, смачна їжа і море вражень від розкішної вілли, де вони зупинилися. По прильоту в Київ, Маша вирішила поділитися зі своїми читачами в Instagram стильним фото в трендовому плаття-піджаку і трохи поспілкуватися зі своєї мережевою аудиторією.

Дівчина позує в модному капелюсі, з козирком і чорному платті-піджаку з великими гудзиками. В якості взуття вона віддала перевагу масивним світлим кросівкам. Маша розпустила своє розкішне довге волосся, сформувавши природні локони. Вуличний фотосет на балконі в променях сонця вдався на славу!

"Як би ви описали себе?" - звернулася вона до підписників, бажаючи ближче з ними познайомитися.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери почали ділитися своїми відповідями в коментарях, а також писати компліменти для доньки зірки.

  • Милашка
  • Красуня яка!
  • Топ дівчинка світу
  • Краса мамина
  • Вай, клас
  • Шикарна
  • Вау, красуня
  • Неймовірно гарна фотографія. Дуже схожа на свою талановиту матусю
  • Красива, висока і дуже схожа на маму

Скріншот комментриев

Нагадаємо, що Оля Полякова показала стильних дочок-красунь Машу і Алісу.

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