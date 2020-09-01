Мамина копія: Вікторія Бекхем захопила мережу красою сина-іменинника

Зірка привітала Ромео з 18-річчям
1-го вересня в знаменитій на весь світ сім'ї Бекхемів свято: свій день народження відзначає другий син пари, Ромео. На честь такої події Вікторія зробила зворушливий пост, в якому зібрала масу архівних кадрів сина. Кумедний ролик, де Ромео постав ще зовсім малюком, в компанії батьків, а також братів і сестер, визнана ікона стилю підписала ніжно і з любов'ю. «З 18-річчям, @romeobeckham... Ми не могли б пишатися більше тим молодим чоловіком, яким ти став. Ти прекрасний всередині і зовні, і ми так тебе любимо. Наймиліша, найдобріша душа, наше все. Так багато поцілунків від усіх нас», – написала щаслива матуся.
Ролик на честь дня народження сина (відео: instagram.com/victoriabeckham)
«Я люблю тебе, мамо», – відповів Ромео Вікторії. А інші послідовувачі почали обговорювати, як помітно виріс хлопець і яким красенем він став. Багато хто також прийшли до висновку, що син дуже схожий на свою знамениту маму, буквально її «близнюк».
Девід Бекхем також постарався виразити вже дорослому синові свою безмежну любов. «Щасливого 18-го числа моєму маленькому чоловічкові (або вже не такому і маленькому). Ти перетворився в найбільш красиву людину, і, як ти сам говориш (нарешті, чоловік). Ми любимо тебе дуже сильно, ніколи не зупиняйся у досягненні своїх мрій і цілей. Це шоу з першого дня в моїх обіймах з піснею, з якою ти народився, до нашого останнього моменту, коли так, мені довелося нарешті визнати, що мій син вищий за мене. З Днем народження, друже!», – написав екс-футболіст під роликом, який також складається зі зворушливих моментів життя Ромео.