Мамина копія: Лілія Ребрик зачарувала модельним фотосетом донечки-красуні

Лілія Ребрик – мама двох прекрасних дочок, яких вона виховують у любові та розумінні. Старша, 7-річна Діана, вже вирішила йти по стопах артистки – вона знімається в серіалах і фільмах, займаємося танцями в студії тата Андрія Дикого і бере участь у модельних зйомках. Артистизму дівчинці не позичати! Лілія опублікувала цілу серію фото за участю донечки, на яких вона виступила в якості моделі.

Діана вела себе перед камерою як справжній професіонал – легко і невимушено позувала і демонструвала танцювальні вбрання. На деяких фото вона постала в компанії свого партнера по танцях. Дівчинка приміряла сукні, легкі фитинові спідниці і стильний зручний облягаючий верх. Діана показала брендові вбрання від студії свого тата-хореографа, створні спільно з вітчизняної торговою маркою одягу для дітей.

Шанувальники прийшли в захват від юної моделі і зазначили, що вона росте маминою копією.

7-річна Діана виступила в якості моделі танцювального одягу для дівчаток (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Справжня україночка: Лілія Ребрик в сукні-вишиванці за 12 700 грн викликала фурор

Які чудові

Мамина доня

Яка ж у Вас дочка красуня! Нехай буде здоровою і щасливою

Мило

Красуня

Красуня! Вся в маму

Доця у різних образах чарівна! Справжня леді!

Модельки

Яка ж вона у вас красуня. Просто неймовірна. Щастя їй

Красунечка, мамина копія.Хай щастить та будьте здорові!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розкрила основи свого стилю і розповіла про вибір гардеробу.