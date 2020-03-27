Мамина гордість: син Тіни Кароль посадив перше дерево в сімейному саду

Тіна Кароль разом з сином Веніаміном возз'єдналися на час карантину – хлопчик приїхав з Лондона додому в Україну і тепер весь свій вільний час проводить з мамою в заміському будинку. Зірковій родині нудьгувати ніколи – у вихідні вони влаштували велозабіг серед високих сосен на свіжому повітрі, приготували обід і відправилися читати в сад. До речі, Тіна обожнює троянди і може похвалитися розкішним розарієм біля будинку, а також має власний невеликий город. Веня вирішив внести свій вклад у благоустрій території біля заміського будинку і власноруч посадив своє перше квітуче дерево, а його зіркова мама зняла цей історичний момент на камеру і розмістила в "сторіз" Instagram, після чого відео потрапило в фан-групу зірки.

Хлопчик підійшов до справи з усією відповідальність і під керівництвом дорослих викопав ямку, пересадив кущ з відра в землю, додав чорнозему, а потім полив.

Щаслива Тіна підбадьорила сина і давала йому підказки, а потім вигукнула: "Я дуже пишаюся! Це твоє дерево! Чуєш, котя?"

Відео: instagram.com/tinakarol_fantina

Крім того, Тіна стала більше приділяти часу фотоблогу і розміщувати домашні селфі. Так, вона потішила шанувальників новими фото, на якому з'явилася без макіяжу і з розпущеним волоссям.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль в облягаючому комбінезоні для йоги з прозорими вставками показала свій спортивний ранок вдома. Співачка виконала вправи на розтяжку і асани, продемонструвала завидну гнучкість, а також не упустила можливість зробити селфі біля дзеркала у спортзалі.