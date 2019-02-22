Мамина бусинка: Яна Соломко замилувала мережу зворушливими фото з донькою

Співачка зводила малу Кіру в кафе
На фоне активно обсуждаемых в сети слухом о том, что она рассталась со своим мужем, украинская певица, бывшая участница группы Real O и шоу "Холостяк" Яна Соломко продолжает публиковать на своей странице в Instagram лишь фото со своей трехлетней дочкой Кирой.
Судя по снимкам, мама с дочуркой выбрались на обед в кафе. На фото они сидят за столиком в удобных пуловерах, а перед ними стоит тарелка с кусочком торта и кофе. Маленькая Кира с удовольствием рисует.
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)
На другом кадре Яна нежно обнимается с малышкой.
Фото: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)
Поклонники остались очарованы трогательными снимками и оставили артистке много умиленных комментариев.
"Ой ой какая любовь. Мамина доця";
"Какие славные";
"Ох девочки, Вы очень-очень хорошенькие";
"Столько любви и нежности в этом фото!)))";
"Вы обе такие прелестные";
"Красотули! Мамина бусинка!))";
"Мммммм вы такие теплые, такие нежные и такие настоящие", - пишут фолловеры.
К слову, одна из поклонниц прямо поинтересовалась у Соломко, почему на ее фото нет ее супруга, и даже получила ответ.
"Яна а де Ваш чоловік? Ви завжди фотографуєтесь без нього", - написала yuliamisan.
"Занят очень)))" - ответила ей артистка.
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