Мамина квіточка: Олена Кравець зворушила ніжним фото молодшої донечки

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Акторка показала свою маленьку принцесу в мереживному вбранні

Зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець - щаслива мама трьох дітей, при цьому старшій дочці Марії вже 17 років і вона живе окремо від батьків, разом з подругою. Нещодавно все сімейство з'їздило на вихідні до моря в Одесу, щоб трохи розвіятися і подихати свіжим повітрям. Актриса порадувала шанувальників атмосферними кадрами з підростаючими двійнятами Ванею і Катею - малюкам скоро виповниться 4 роки.

На самоізоляції Олена стала частіше ділитися кадрами з діточками - так, вона показала новий неймовірно ніжний знімок з Катрусею. На фото зображена дівчинка в мереживному рожевому платтячку з оборками, при цьому вона закрила очі і зворушливо обіймає м'яку іграшку, сидячи за столом. Перед малям стоїть планшет - ймовірно, вона дивилася мультики.

"Все, що тобі потрібно, - це любов і обнімашки. Хрещена, ти фея", - підписала кадр Кравець. Швидше за все, саме хрещена подарувала Каті такий красивий наряд.

Фото: Олена Кравець показала доньку (instagram.com/lennykravets)

Підписники артистки не поскупилися на теплі слова на адресу Олени і її маленької принцеси в коментарях.

Красуня і мамина радість, мамина квіточка

Моя зірочка

Яка мила

Це так мило!

Лапатулька

Янголятко

Симпатюля !

Вона маленька няшка

Ніжність

Малятко

Хай дитина буде здорова

Ох, як мило

Аж не віриться, що з такої малесенької крихти вже виросла така доросла красуня

Яка маленька красотулька

Яка милота

Просто милашка

Принцесска

Який ніжний і крихкий квіточка!

Так мило обнімашки

Скріншот коментарів (instagram.com/lennykravets)

Раніше Олена Кравець розчулила фото сплячих двійнят і зробила незвичайне визнання.