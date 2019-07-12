"Мамина квіточка": донька Полякової захопила ультра трендовим макіяжем 2019

Маша заворожила новою літньою фотосесією
Маша Полякова активно пробує свої сили в якості модного блогера. І слід зазначити, що 14-річній доньці Олі Полякової це вдається. На даний момент у дівчини більше 100 тис. підписників в мережі instagram. І Маша завжди намагається порадувати своїх шанувальників яскравими фотосесіями.
Так, на своїй сторінці Полякова молодша показала шанувальникам нове фото, яке надихає літнім настроєм. На знімку Маша позує в пишних білосніжних квітах гортензії. На дівчині – простий повсякденний одяг. Вона зосереджено дивиться в кадр.
Однак примітний макіяж дівчини. Полякова показала один з ультра трендів макіяжу цього літа. А саме – яскраві кислотні відтінки. Зокрема Маша використовувала яскравий жовтий та рожевий. Акцент в макіяжі зроблений тільки на очі. Виглядає дуже ефектно.
Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
При цьому дівчина вирішила "не морочитися" з підписом, а запропонувати шанувальникам самим його придумати.
І підписники Маші не змусили себе довго просити, взявшись коментувати її новий знімок.
Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova
Зазначимо, що до цього Маша Полякова балувала шанувальників зовсім іншою за характером фотосесією. Дівчина позувала в променях призахідного сонця, десь на пляжі, її руки були обліплені маленькими камінчиками. Вийшло дуже загадково.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, раніше Маша Полякова чесно відповіла на провокаційні питання про маму. Приміром, у дівчини запитували, чи хотіла б вона перефарбуватися в блондинку, чи лає мама за оцінки, і як дівчина заробляє в instagram.
Також до цього дочка Полякової показала на відео спортивне досягнення і блиснула підтягнутою фігурою.