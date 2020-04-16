Мамин помічник: Шерон Стоун поділилася рідкісним відео з молодшим сином

Шерон Стоун останнім часом дуже активна в мережі. Так, зірка влаштовує майстер-класи для фанатів, записує відео-уроки, поздоровлення, постить милі фото. Також вона стала показувати світу дітей. Спочатку Шерон похвалилася досягненнями старшого Роэна, який пішов по стопах мами і робить перші кроки в акторській кар'єрі. Хлопець знявся для глянцевого журналу і навіть дав велике интервь. «Я так пишаюся тобою», – написала Стоун під знімками сина, які опублікувала на своїй сторінці.

Шерон будинку (фото: instagram.com/sharonstone)

Тепер справа дійшла і до молодшого з синів. Шерон показала відео, в якому готує одну зі своїх улюблених страв – бефстроганов. Причому в ролику вона розповіла, що робить його за рецептом своєї російської бабусі і страва обіцяє бути дуже смачною. «Секрет у тому, щоб додати туди трохи шоколаду», – сказала Шерон пошепки. Зірка побажала всім веселого карантину і була в піднесеному настрої. Примітно, що на задньому фоні фігурує син голлівудської красуні, який допомагає мамі з миттям посуду, поки вона заважає м'ясо. Сама Стоун одягла для готування просте плаття з квітковим принтом, волосся зібрала у «мушлю». Син зірки одягнений в просту футболку і брюки. Виглядають обидва по-домашньому затишними і щасливими.

Шерон готує улюблене блюдо (відео: instagram.com/sharonstone)

Шанувальники почали обговорювати відео. Багато хто відзначив, що не знав про слов'янські корені знаменитості. А також, що не думали побачити її на кухні. Як завжди, Шерон заслужила і масу компліментів за сво. веселу вдачу і красу. «Мені подобається твоя сукня», – пишуть вони. Також Фолловери зізнаються, що страва актриси виглядає дуже апетитно і її так і хочеться повторити. Але, на жаль, рецептом зірка ділитися не стала.

Нагадаємо, днями Шерон також показала свої домашні фото, де фігурує в простому, але стильному образі. І хоча вона була без макіяжу, все одно отримала масу захоплених відгуків про свою вічну красу.