ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Мамин прихильник": Джамала зачарувала мережу фото зі своїм головним фанатом

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.02.2019 - 15:26
"Мамин прихильник": Джамала зачарувала мережу фото зі своїм головним фанатом
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка порадувала шанувальників приємною новиною

Популярна співачка Джамала, яка з задоволенням радує шанувальників фото зі своїм підрослим синочком, знову показала знімок , на якому зображений головний прихильник. Кадр з малюком з'явився в Instagram.

Артистка анонсувала вихід своєї вінілової платівки "Крила" і поміркувала про музичні вподобання, адже це настільки особиста тема, що сперечатися про смаки марно.

"Те колективне задоволення, яке ми отримуємо від музики, тісними узами пов'язане з місцем, пам'яттю і особистими враженнями. Тому всі дебати з приводу кращого музичного формату можуть викликати гарячу реакцію. Насамперед, це дуже людська і особиста тема, і неважливо, про що мова - про купу старих плівок з підписами, про касети з оригінальними записами або про любовно підготовлений список улюблених мелодій на iTunes. У більшості любителів музики з їх колекціями пов'язані важливі спогади. Але є один формат, у якого залишається безліч відданих фанатів, і який перевершує все інше. Це вінілові платівки. Протягом століття з гаком любителі музики люблять їх за фізичні якості і те тепло, яке дає звук вінілу, не кажучи вже про хвилювання, пов'язане з пошуками платівок", - процитувала вона слова Гаррі Сворда.

&quot;Мамин прихильник&quot;: Джамала зачарувала мережу фото зі своїм головним фанатом

Фото: нова платівка Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поділилася своєю радістю презентувати шанувальникам альбом на платівці, показавши його яскраву обкладинку.

"Ніщо не зрівняється з емоціями, які відчуваєш, коли тримаєш у руках свій альбом у форматі вінілової платівки! Це ще й полотно, на якому дизайнери, фотографи, стилісти можуть дати волю фантазії. Друзі, я щаслива представити альбом КРИЛА на вінілі. Ти можеш купити вініл собі або подарувати комусь, приурочивши до свята. А можеш не шукати приводу, щоб подарувати людям крила... З любов'ю, ваша Джамала!" - написала зірка.

&quot;Мамин прихильник&quot;: Джамала зачарувала мережу фото зі своїм головним фанатом

Фото: нова платівка Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники артистки прийшли в захват не стільки від самої новини, скільки від зворушливого фото сина знаменитості, який маленькими ручками чіпає платівку, на якій зображена його мама.

"Це так мило, мілашечна ручка", "Мамин прихильник", "Найкрасивіші пальчушки. Люблю пухкенькі ручки... Клас", "Джамала! Ви як квітка... Яка розцвілаа на світанку біля гір... Щастя вашій родині!" - щиро писали шанувальники.

Нагадаємо, що Джамала показала зворушливе сімейне фото з сестрою і мамою, порівнявши свою сім'ю зі знаменитим сімейством Кардашьян.

До слова, після першого Нацвідбору конкурсу Євробачення 2019 Джамала назвала своїх фаворитів і пояснила, чому вони її зачепили.

Відео: РБК-Україна

"Всі рівні": Джамала зі сміливим декольте про свої критерії вибору на Нацвідборі Стильний вихід: Джамала на відкритті Ukrainian Fashion Week FW19-20
Новини України Джамала
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся