"Мамин прихильник": Джамала зачарувала мережу фото зі своїм головним фанатом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка порадувала шанувальників приємною новиною

Популярна співачка Джамала, яка з задоволенням радує шанувальників фото зі своїм підрослим синочком, знову показала знімок , на якому зображений головний прихильник. Кадр з малюком з'явився в Instagram.

Артистка анонсувала вихід своєї вінілової платівки "Крила" і поміркувала про музичні вподобання, адже це настільки особиста тема, що сперечатися про смаки марно.

"Те колективне задоволення, яке ми отримуємо від музики, тісними узами пов'язане з місцем, пам'яттю і особистими враженнями. Тому всі дебати з приводу кращого музичного формату можуть викликати гарячу реакцію. Насамперед, це дуже людська і особиста тема, і неважливо, про що мова - про купу старих плівок з підписами, про касети з оригінальними записами або про любовно підготовлений список улюблених мелодій на iTunes. У більшості любителів музики з їх колекціями пов'язані важливі спогади. Але є один формат, у якого залишається безліч відданих фанатів, і який перевершує все інше. Це вінілові платівки. Протягом століття з гаком любителі музики люблять їх за фізичні якості і те тепло, яке дає звук вінілу, не кажучи вже про хвилювання, пов'язане з пошуками платівок", - процитувала вона слова Гаррі Сворда.

Фото: нова платівка Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поділилася своєю радістю презентувати шанувальникам альбом на платівці, показавши його яскраву обкладинку.

"Ніщо не зрівняється з емоціями, які відчуваєш, коли тримаєш у руках свій альбом у форматі вінілової платівки! Це ще й полотно, на якому дизайнери, фотографи, стилісти можуть дати волю фантазії. Друзі, я щаслива представити альбом КРИЛА на вінілі. Ти можеш купити вініл собі або подарувати комусь, приурочивши до свята. А можеш не шукати приводу, щоб подарувати людям крила... З любов'ю, ваша Джамала!" - написала зірка.

Фото: нова платівка Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники артистки прийшли в захват не стільки від самої новини, скільки від зворушливого фото сина знаменитості, який маленькими ручками чіпає платівку, на якій зображена його мама.

"Це так мило, мілашечна ручка", "Мамин прихильник", "Найкрасивіші пальчушки. Люблю пухкенькі ручки... Клас", "Джамала! Ви як квітка... Яка розцвілаа на світанку біля гір... Щастя вашій родині!" - щиро писали шанувальники.

Нагадаємо, що Джамала показала зворушливе сімейне фото з сестрою і мамою, порівнявши свою сім'ю зі знаменитим сімейством Кардашьян.

До слова, після першого Нацвідбору конкурсу Євробачення 2019 Джамала назвала своїх фаворитів і пояснила, чому вони її зачепили.

Відео: РБК-Україна