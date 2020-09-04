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Мамин двійник: Різ Уізерспун вразила схожістю з дорослою дочкою

Автор: Lite

Зірка показала нове фото

Різ Уізерспун опублікувала нове фото в своєму блозі, на якому позує її 20-річна дочка Ава, а також 7-річний Теннессі Джеймс. На новому знімку Ава постала у блакитних «рваних» джинсах і білому топі. А її молодший брат – в яскраво-червоній футболці та синіх шортах. Діти знаменитої актриси сидять в саду, задоволені і щасливі. «Мої вересневі малюки», – написала зіркова мама, натякаючи на той факт, що Ава і Теннессі Джеймс з'явилися на світ у перший місяць осені.

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Різ Уізерспун поділилася фото дітей (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Шанувальники зірки «Ранкового шоу» залишилися в захваті від сімейного теплого кадру. Але ще більший резонанс в мережі викликав той факт, що дочка Різ Уізерспун – її точна копія. На думку фанатів, схожість просто феноменальна. Втім, багато хто вважає, що син також дуже схожий на свою маму. «Мамина копія», «Я була впевнена, що на фото Різ», «Не можу повірити, що це не ви», «Який милий, і як швидко він виріс», «Неймовірний малюк, у ньому проглядаються ваші риси», «Які гарненькі діти», «З Теннессі виросте справжній красень»...

Ава дуже схожа на маму (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Нагадаємо, у Різ Уізерспун є ще старший син Дікон. Він вже активно розвиває свою музичну кар'єру. Минулого літа хлопець презентував дебютний трек, записаний у дуеті зі співачкою-початківцем Ніною Несбітт. Дікон написав пісню, а дівчина її виконала. А ось Ава, якій вже давно пророкують славу матері, поки не визначилася зі своїм призначенням.

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