Мама Полякової показала, як співачка виглядала 16 років тому: чи можна впізнати?

Кадр був зроблений під час виписки з пологового будинку Полякової та її доньки Маші. Сама майбутня артистка позувала в білосніжному вбранні і береті на голові. На руках вона тримала свою новонароджену дочку Машу. Поряд з артисткою стояла її мама Світлана.

"Забираю Машеньку з пологового будинку 16 років тому", – підписала кадр жінка.

Оля Полякова з донькою Машею і мамою Світланою 16 років тому (фото: instagram.com/svitusyapolyakova)

Шанувальники сімейства Полякових відразу впізнали артистку. Багато з них вважали, що Оля практично не змінилася за останні 16 років.

"Прекрасні дівчата, ви не змінюєтеся", "Оля не змінилася взагалі", "Оля не змінилася! Тепер донечка догнала, як сестри", – пишуть люди в коментарях.

Скріншоти (instagram.com/svitusyapolyakova)

Варто відзначити, що раніше Оля публікувала іншу добірку архівних фотографій. На одному з них вже можна помітити підрослу Машу.

Оля Полякова з донькою Машею і мамою Світланою (фото: instagram.com/svitusyapolyakova)