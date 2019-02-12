"Мама поганого не навчить": Слава з "НеАнгелів" похвалилася фото-талантом 4-річного сина

Шанувальники співачки зазначили, що подібні моменти — особливо цінні
Слава Камінська буквально умилила своїх підписників, опублікувавши серію знімків, зроблених її сином Леонардом. При цьому слід зазначити, що хлопчикові всього 4 роки!
Солістка поп-групи "НеАнгели" пояснила, що синок попросив навчити його фотографувати. З першого разу вийшло не дуже "професійно", зате цікаво і, як кажуть, на пам'ять.
"Мама поганого не навчить. Я художник, я так бачу", — з посмішкою підписала серію знімків Слава. При цьому щаслива мама все ж зробила спільне селфі з сином.
Слава Камінська з синочком Леонардом (фото: instagram.com/babaslavka)
Забавні фото, зроблені 4-річним сином Слави (фото: instagram.com/babaslavka)
До речі, нагадаємо, що до цього Слава Камінська зачарувала мережу зворушливим фото з чоловіком і дітьми.
Що стосується робіт юного фотографа, шанувальники української виконавиці прийшли у захват. Деякі поділилися особистим подібним досвідом.
Син Слави Камінської — Леонард (фото: instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, раніше Слава Камінська похвалилася стильним образом в кашкеті і хутряній жилетці. Співачка відвідала Український тиждень моди, де також дала коротке інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя".
Також Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні. 34-річна співачка продемонструвала ідеальну фігуру.