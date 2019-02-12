"Мама поганого не навчить": Слава з "НеАнгелів" похвалилася фото-талантом 4-річного сина

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники співачки зазначили, що подібні моменти — особливо цінні

Слава Камінська буквально умилила своїх підписників, опублікувавши серію знімків, зроблених її сином Леонардом. При цьому слід зазначити, що хлопчикові всього 4 роки!

Солістка поп-групи "НеАнгели" пояснила, що синок попросив навчити його фотографувати. З першого разу вийшло не дуже "професійно", зате цікаво і, як кажуть, на пам'ять.

"Мама поганого не навчить. Я художник, я так бачу", — з посмішкою підписала серію знімків Слава. При цьому щаслива мама все ж зробила спільне селфі з сином.

Слава Камінська з синочком Леонардом (фото: instagram.com/babaslavka)

Забавні фото, зроблені 4-річним сином Слави (фото: instagram.com/babaslavka)

До речі, нагадаємо, що до цього Слава Камінська зачарувала мережу зворушливим фото з чоловіком і дітьми.

Що стосується робіт юного фотографа, шанувальники української виконавиці прийшли у захват. Деякі поділилися особистим подібним досвідом.

"Ахаха))) у нас теж фотограф підростає юний)) у вас навіть дуже чудові фото вийшли, у нас "мама-попа" виходить", — сміється omakhrova.

"Мій теж так раніше фоткав) Але фотки реально круті можуть вийти", — пише nyesya.

"Мама така, яка вона є. Чудовий фотограф, все підмічено по суті!" — зазначає tatyanacherepova.

"А що? Друга і третя - просто шедеври предметного фото", — зауважує kris_tinanazari.

"А мені сподобалося, акцент на деталях", — погоджується doctorolga.

"Здорово! Крізь усі фото — любов!" — захоплюється nadyakostenyuk.

"3 фотографія крута, щось є в ній", — підкреслює rita_chaban.

"Справжній професіонал, частини тіла зараз в моді!" — посміхається oksanagunko55.

"Цукерки завжди фотографують тільки найголовніше і дуже швидко", — розчулюється ivchenko.darya.

Син Слави Камінської — Леонард (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська похвалилася стильним образом в кашкеті і хутряній жилетці. Співачка відвідала Український тиждень моди, де також дала коротке інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя".

Також Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні. 34-річна співачка продемонструвала ідеальну фігуру.