"Мама навіть плакала": Регіна Тодоренко зізналася у своїх сміливих експериментах

Регіна Тодоренко не перестає дивувати своїх шанувальників. Ведуча охоче ділитися історіями з особистого життя і робить несподівані зізнання. Енергійна молода мама встигає все і скрізь: вона знімається в рекламі, веде власні успішні проекти, подорожує і приділяє час чоловікові Владу Топалову і сину Михайлу. А нещодавно Регіна і зовсім заявила, що хоче спробувати свої сили в акторській майстерності. Зірка досі не може повірити, що проста дівчинка з Одесі змогла зануритися в життя, про яке могла тільки мріяти. Про це Регіна розповіла на своїй сторінці в Instagram, попутно зробивши зізнання про свої сміливі експерименти із зовнішністю.

Зірка "Орла и Решки" може похвалитися розкішними локонами, але, за словами ведучої, вона неодноразово піддавала свої волосся справжнім випробуванням.

"Ви навіть не уявляєте, скільки разів у житті я хотіла зробити чоловічу стрижку, а скільки разів думала поголитися налисо, перефарбуватися в рожевий, але щось мене зупиняло. Напевно, інтуїція підказувала: "Не роби цього, волосся тобі ще знадобляться", а ще про це на весь голос кричала моя мама", - зізналася Регіна.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Вона розповіла, як одного разу навіть довела маму до сліз, коли підстриглася і перефарбувалася в блондинку.

"Колись вона навіть плакала, що я обстригла волосся трохи нижче плечей і пофарбувала їх у білий. Якщо б у 8-му класі я знала, що моє волосся буде приносити мені популярність і дохід, не фарбувала б його у синій", - написала вона.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна зазначила, що досі не може повірити, як їй вдалося досягти успіху, адже її життя змінив щасливий випадок.

"Життя - цікава штука: живеш собі в одеському дворику, ходиш в театральну студію, в музичну школу, кожен день їздиш на маршрутці в універ, вчишся то на митника, то на логіста, а потім бах.. І кастинг шоу "Фабрика зірок-2" змінює все в корені!" - згадує вона.

Скріншот поста (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телезірка супроводила свою розповідь кількома кадрами, на яких позує з букетом півоній в руках. Її волосся укладене в романтичні "пляжні хвилі".

Шанувальники захоплювалися зовнішнім виглядом зірки і залишили для неї безліч компліментів.

"Регіна, ти прекрасна!", "Чарівна Региша", "Так! Волосся шикарне", "Чоловік подарував?" – цікавилися шанувальники.

Скриншотт коментарів

Варто зазначити, що приблизно через годину після публікації ведуча чомусь видалила свій пост.

Раніше Регіна Тодоренко показала фото в купальнику на фоні шикарної вілли в Греції, куди вона вирушила на медовий місяць з чоловіком і сином.