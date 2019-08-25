Мама на відпочинку: Сніжана Бабкіна підкорила яскравим фото з чоловіком і дітьми

Український музикант Сергій Бабкін разом з сім'єю насолоджується морським відпочинком на розкішному італійському острові Сардинія. Обоє із задоволенням діляться в мережі барвистими кадрами своєї відпустки, у яку вони взяли навіть двомісячного синочка Єлисея. Дружина артиста Сніжана, яка раніше розповіла, як пройшов переліт з немовлям, зачарувала шанувальників яскравим фото, на якому в зборі все веселе сімейство.

На знімку вона зображена на тлі розкішних яхт разом із чоловіком і трьома дітьми - Артуром, Веселиною і малюком Єлисеєм, якого мама ніжно притискає до грудей. Фото було зроблено в елітному містечку Порто-Черво, де люблять відпочивати світові знаменитості. Сніжана з притаманним їй гумором забавно описала сімейне фото.

Фото: Сніжана Бабкіна із чоловіком і дітьми на Сардинії (instagram.com/snezhana_babkina)

"Вчора ми були в Порто - Черво. Серце смарагдового узбережжя Сардинії. Один з найдорожчих курортів в світі. Дуже гарне містечко ( село мільярдерів і голлівудських зірок), але по духу зовсім "не наше". Побували, галочку поставили, Бреда Пітта не побачили. А фото наше спільне - забавно-говорить. Чому говорить? Тому що воно чітко відображає всю нашу "сутність". Наш Тато - мрійник, вже щось вигадує, строчки, картинки..... і обов'язково, щоб обличчя до сонця, не любить "обличч в тіні". Веселина СЕРГІЇВНА - дуже наполеглива натура. Якщо загадала собі щось, обов'язково доб'ється цього. Ось, наприклад, вчора, нарешті, домоглася свого - навчилася надувати бульбашку з жуйки. І фото їй не перешкода. Артуриус Бабкін - чесний, прямолінійний, нічого не приховує хлопець. Ну втомився він бродити і розглядати містечко. І взагалі хоче вже додому в Харків до своїх друзів. Скучив вже за скейтом і футболом. А ще вчора не встигли зайти в магаз його улюбленого бренду off white. Так і фоткатись він не любитель. От і отримаєте таку фізіономію. Єлисей Сергійович - солоденький, молочний пончик. Філософ і улиБабкін. Дуже любить мамину Сі і в момент фотографування почав вимагати належне йому по праву..! І Бабкинский маман, мамуся, Сніжана, Сні - практикує позитивне мислення, абсолютно не вірячи в нього. жартую, просто насолоджується відпочинком, який в цьому році не схожий на всі попередні. Ось така сімейка Б.", - написала Бабкіна.

Підписники по достоїнству оцінили душевне фото і почуття гумору Сніжани і залишили багато теплих відгуків.

милі та позитивні ви

"Ми такі різні, але все-таки ми разом"

Дуже гарне плаття)

Класна позитивна сім'я

Васелина-крута

Ви такі чудові!

Прекрасна сімейка, тащуся від вас!)))))

Хлопці, які Ви гарні!!! любіть, любіть, любіть!!!

Класна Сімейка!!!

Боже, це чудово

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна вперше показала фігуру в купальнику через два місяці після народження третьої дитини. Шанувальники засипали її компліментами, адже дружина українського артиста в прекрасній формі.

Раніше Сергій Бабкін вразив розслабленим сімейним відпочинком на Сардинії і зазначив, що щастя - в дрібницях.