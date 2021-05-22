Мама відпочиває: дочка Олі Полякової переспівала відомий хіт

16-річна дочка популярної співачки Олі Полякової Маша поки точно не вирішила, чим хоче займатися, так що пробує себе в різних областях. Дівчина веде свій блог в Instagram, де за її життям стежать понад 170 тисяч підписників. Крім іого, вона пішла по маминих стопах і займається з педагогом по вокалу, а також співає у своїй рок-групі. Вона записала кавер на популярну зараз пісню DEAD BLONDE- "Хлопчик на дев'ятці".
Відео зі своїм варіантом виконання Маша опублікувала в Instagram.
Юна співачка постала в ролику в стильній білій сорочці оверсайз, яку доповнила чорним корсетом з ременями в зоні талії.
Вона зробила яскравий макіяж з чорними стрілками на очах і червоною помадою, а своє довге волосся залишила розпущеним.
Маша впевнено співає композицію, підігруючи собі на укулеле.
"Як вам кавер?",- написала дочка Полякової у підписі до публікації.
Її зіркова мама підтримала дочку і похвалила її в коментарях.
"Роби більше каверів. Класно співаєш! Дуже чисто по інтонації, і дзвінко!!! Крута!"- зазначила Оля Полякова.
Користувачам мережі також сподобався кавер Маші і вони засипали її компліментами.
Нагадаємо, що раніше Маша Полякова в міні і стильній джинсівці розохотила мережу фото в центрі Києва.