"Мама-курка з курчатами": Слава Камінська умилила яскравими family look

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка зачарувала фотопідбіркою з сином та донькою

Учасниця гурту "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська зачарувала мережу спільним фото з сином Леонардом і дочкою Лаурою, які вона опублікувала в Instagram. Мама і діти були одягнені в однакові костюми, що ще більше розчулило шанувальників артистки.

Зірка зробила цілу добірку милих family look'ів. На одному з фото на позує з дітками в оливкових спортивних костюмах, а на іншому - красується в бірюзових. Також Слава і Лаура з Леонардом одягнені в яскраво-оранжеві свитшоти і штани з лампасами.

"Не знаю, як ви, але я дуже люблю, коли малі однаково "няшно" одягнені. А ще люблю, коли я разом з ними. Відразу видно , мама-курка зі своїми курчатами на прогулянці", - з гумором підписала фотопідбірку вона.

Слава Камінська з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Користувачі прийшли в захват від споглядання сімейної ідилії й засипали компліментами стильну зоряну маму і її улюбленців.

Слава Камінська з дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

"Дуже красиво, красива мама і дітки", "Боже мій, яка милота! Теж мрію так само вдягатися зі своїми діточками!", "Всі образи класні!", "Стильна мама і дітки модні", "Мама клушка, це чудово, а головне красиво і мило!", "Класний сімейний лук", - не скупився на похвалу коментатори.

Нагадаємо, що Слава Камінська показала талант свого синочка Леонарда, якого співачка вчила робити стильну фотосесію.

Раніше Слава Камінська з гурту "НеАнгели" похвалилася милим сімейним фото з чоловіком і дітьми.

До слова, Слава Камінська під час поїздки в Грузію не змогла відмовити собі в гастрономічних задоволеннях і захопилася місцевою кухнею.