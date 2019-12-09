Мама та її кокоси: Дженніфер Лопес порадувала зворушливим сімейним знімком з дітьми

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка отримала нову нагороду

Дженніфер Лопес стала власницею черговий престижної премії – співачка і актриса удостоїлася нагороди за роль у фільмі "Стриптизерки" від LA Film Critics Association. Про це вона повідомила у своєму мікроблозі. "Дім, милий дім. Сиджу тут з моїми кокосами і відчуваю себе такою вдячною. СПАСИБІ Асоціації @lafilmcritics! Я зворушена", – написала співачка, заодно опублікувавши нове фото з дітьми.

Дженніфер з Еммою і Максом (фото: instagram.com/jlo)

На фото вона позує разом з 11-річними двійнятами Еммою і Максом. Всі троє обіймаються на селфі, мило посміхаючись. Потрібно відзначити, що на Лопес немає ні краплі косметики, але виглядає вона, як завжди, свіжо і розкішно. Шанувальники почали вітати співачку, також відзначаючи її красу навіть без мейк-апу та схожість дітей з батьком.

Сім'я на День подяки (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, всього в сім'ї Дженніфер і Алекса четверо дітей. У чоловіка співачки від попереднього шлюбу також залишилися 15-річна Наташа та 11-річна Елла. Всі члени нової великої родини відмінно ладнають між собою і часто влаштовують спільні походи на стадіон, в кіно і на природу. А якщо збираються на сімейне свято, то воно виходить більш ніж зворушливим і теплим. До прикладу, на День подяки, який зіркові батьки влаштували для дітей. "Я так вдячна сьогодні і кожен день...", – написала Дженніфер, запостивши масу фото з улюбленим і дітьми.

Дженніфер з сином (фото: instagram.com/jlo)

До речі, співачка часто повторює, що вона щасливиця, а в цьому році їй просто неймовірно щастить. Втім, справа швидше не у везінні, а у наполегливій праці. Як зізналася Дженніфер в одному з останніх інтерв'ю, її головний секрет – не здаватися. "Ви повинні працювати і не здаватися. Ключ у тому, щоб не здаватися. Для мене це не вибір. Ти не можеш зупинитися", – ось девіз 50-річної красуні, яка підкорила своїм талантом і життєрадісністю вже практично весь світ.