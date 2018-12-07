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"Мама хворіє": Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином

Lite » Зірки 07.12.2018 - 13:53
"Мама хворіє": Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

На фото ведуча зображена без грама косметики

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно розповіла про інтимну пропозицію, показала шанувальникам зворушливе селфі з чотирирічним сином Сашком. Фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Єфросиніна позує в домашньому одязі та без макіяжу. Як зізналася екс-учасница Танців з зірками, вона захворіла і лікується вдома, що дуже радує дитину. До речі, саме Саша став автором милою фотографії.

&quot;Мама хворіє&quot;: Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином

Фото: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мама хворіє - Син щасливий!! З мамою вже чотири дні можна робити все: лікувати молоточком їй голову, годувати цукерками, стрибати на її ліжку, коли вона спить, і самостійно робити з нею коряві селфі", - написала Маша.

&quot;Мама хворіє&quot;: Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином&quot;Мама хворіє&quot;: Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином

Скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники в коментарях бажають ведучій якнайшвидшого одужання і пишуть, що вона дуже красива.

"Мама дуже красива, видужуй швидше!", "Ви така красива", "Якнайшвидшого одужання", "Іноді мамам потрібно похворіти трохи, щоб зробити паузу і побути більше зі своїми малюками!", "Маша, ось щиро люблю і захоплююсь Вами! Особливо Вашої самоіронією. Мені здається насправді в житті Ви дуже проста і така "своя-своя", "Маша дуже гарне фото!", "Доктор" поруч - доктор спокійний! Выздоравливайте!", "У вас такий гарненький синочок!" - відзначили фоловери.

&quot;Мама хворіє&quot;: Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином&quot;Мама хворіє&quot;: Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином

&quot;Мама хворіє&quot;: Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином&quot;Мама хворіє&quot;: Маша Єфросиніна без макіяжу умилила селфі з сином

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше ми повідомляли про те, що телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в соцмережі зворушливе відео зі своїм маленьким сином Олександром, який читає книжку "Про День народження білочки".

Також ми писали про те, що Єфросиніна розповіла, що потрібно знати про домашнє насильство.

Відео: РБК-Україна

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