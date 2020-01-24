Крихітка на мільйон: Світлана Лобода покрасувалася в мікро-бікіні на елітному курорті

Свої ідеальні форми варто показувати частіше, вважає співачка
Світлана Лобода, яка влаштувала собі відпочинок біля океану, хоч і не зізнається де саме проводить час, однак регулярно звітує в фотопостах Instagram про те, як проводить відпустку.
Вона регулярно публікує знімки, зроблені серед пальм і блакитних хвиль, показуючи свою фігуру у всій красі.
Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Лобода опублікувала барвисті пляжні знімки, на яких вона позує в мікро-бікіні відтінку нюд, який вигідно підкреслює округлості співачки, залишивши зовсім небагато місця для фантазії, адже купальник практично нічого не прикриває. Незмінно на Світлані можна помітити сонцезахисні окуляри і багато трендових прикрас.
Переглянути "гарячі" фото Лободи повністю можна тут
Артистка вміє красиво позувати, а коли навколо білосніжний пісок і блакитна вода, знімки виходять просто чудові, про що не забули згадати в коментарях шанувальники творчості Лободи:
Нагадаємо, що в родині Світлани Лободи підростають дві талановиті зірочки, які на радість мамі демонструють свої таланти, так недавно вона показала запальні танці своїх дочок Єви і Тільди.