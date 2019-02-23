Крихітка на мільйон: модна дочка Кім Кардашьян вперше знялася для обкладинки глянцю

5-річна дівчинка влаштувала розкішну фотосесію в різних образах

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая мастерски умеет приковывать к себе внимание поклонников и журналистов со всего мира благодаря эксперементам со стилем и внешностью, похвасталась первыми достижениями 5-летней дочки Норт на модном поприще. Так, девочка снялась для журнала о моде и красоте WWD, а ее мама опубликовала снимки в Instagram.

Ким рассказала, что малышке очень понравился съемочный процесс, к тому же она получила от него удовольствие.

"Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так нравиться это делать!" - написала гордая мама и светская львица.

Фото: дока Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

В Instagram издания также появились кадры с Норт. Журналисты отметили, что девочка является яркой представительницей нового поколения, котрое в скором времени перевернет представления мира о моде и красоте.

Фото: дока Ким Кардашьян Норт (instagram.com/kimkardashian)

"Норт, независимо от того, знает она это или нет, находится на передовой поколения, тесно связанного с модой, красотой и индивидуальным стилем. Оно носит название Альфа, означающее новое начало, эта возрастная группа не похожа ни на одну из тех, которые когда-либо видел мир", - идет речь в посте.

Поклонникам Ким таже очень приглянулась стильная фотосессия 5-летней модницы, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

Фото: дока Ким Кардашьян Норт (instagram.com/kimkardashian)

"Она такая милая", "Очень хорошенькая. Норт – королева красоты!", "Хорошая работа, Норт. Очень красиво", "Роскошная куколка", "Она так повзрослела, просто красотка", - отмечали фолловеры Кардашьян.

Ранее стало известно о маленьком женихе Норт, который задаривает ее подарками и оказывает знаки внимания.

Напомним, что Ким Кардашьян похвасталась фото своих подросших дочерей – Норт и Чикаго.