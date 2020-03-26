Мій малолітній діджей: Полякова захопила музичним талантом молодшої доньки

Оля Полякова тепер кожен день виходить в прямі ефіри до своїх підписників. При цьому зі своїми доньками — Машею і Алісою. Так співачка планує робити на період карантину, щоб її прихильники не нудьгували без своєї "Королеви ночі". Вечорами Полякова зазвичай читає казки на ніч разом зі своїми дівчинками. Як неодноразово уточнювала Полякова, сучасні мами часто ігнорують цей важливий ритуал. Хоча спільне читання зближує батьків з дітьми. Свій новий ефір від 25 березня виконавиця вирішила присвятити не тільки читанню, а спілкуванню з доньками. Зіркова мама похвалилася музичним талантом молодшої доньки!

Так, Полякова зазначила, що 8-річна Аліса сама захотіла вийти в прямий ефір своєї зіркової мами. На спеціальній програмі дівчинка записує свої треки. Так що у талановитої мами росте талановита донька. Хто знає,можливо в майбутньому Аліса стане відомим "діджеєм". Дівчинка навіть погодилася показати, як вона створює музику.

"У мене своя Біллі Айліш вдома", — зазначила горда Полякова.

Скріншоти: .instagram.com/polyakovamusic

Полякова також попросила доньку потанцювати, проте Аліса дуже зосереджена на процесі створення нового треку.

“Так що якщо вам потрібно зробити трек, замовляйте моєму малолітньому діджею, вона вам вишле.... За 100 гривень зробить. Правильно, доча, зараз треба заробляти на чому завгодно. Я теж вам готова діджей-сети робити за 1000 грн. Я вже теж готова щось робити", — жартує Полякова.

Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Також Оля зазначила, що роботи на період карантину немає! Так що навіть зірки зіткнулися з кризовою ситуацією через відсутність можливості заробляти.

“Роботи немає, хлопці! У мене відмінився тур, який повинен був починатися першого квітня. Перенесли на травень. Але оскільки продовжили карантин на місяць, то і на майські вони теж продовжать. Тому що ніхто не дозволить вам збиратися на гробки, Великодень... Так що готуйтеся, що карантин буде продовжено ще мінімум на два тижні після 24-го. До 15-го травня буде, подивитеся", — припускає Оля.

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжили до 24 квітня!

“Як я до цього ставлюся? Я вважаю, що нашій економіці настане повний колапс. Я не уявляю, платоспроможність людей дійде до нуля. Потім буде все добре... Але я нічого порадити не можу, тому що я сама в шоці. Я вчора розібрала ліса. У мене закінчилася будівництво, я розпустила будівельників. Будемо якось стискатися. Я теж дуже сильно залежу від можливості працювати на концертах, і цієї можливості зараз у артистів немає. Зараз артистам буде дуже важко. Навіть не знаю, що ми будемо робити. Якщо у вас є думки, як я можуть годувати свій народ, пропонуйте", — коментує Оля.

“Всі вже втомилися від карантину. Вже сходжу з розуму. Найбільше в депресію вводить те, що ми не розуміємо, де ми будемо брати гроші. Це звичайно проблема. І якщо ви думаєте, що у нас все добре, а у вас все погано. То я навіть не знаю, кому зараз важче, ніж артистам. Тому що ми залежимо тільки від зборищ людей в купи і розважальщиною. Оскільки у нас в країні не дуже розвинені покупки треків за гроші, то ми майже нічого не заробляємо", — підсумувала Оля Полякова.