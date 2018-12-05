ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Маленьке диво": Тоня Матвієнко показала дочку, яка підросла

Lite » Зірки 05.12.2018 - 11:34
"Маленьке диво": Тоня Матвієнко показала дочку, яка підросла
Фото: Тоня Матвієнко (instagram.com/tonya_matvienko)

Ніна стала справжньою маленькою модницею

Відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка розповіла, як познайомилася з Арсеном Мірзояном, порадувала шанувальників новим знімком молодшої дочки. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото маленької Ніни.

На знімку дворічна дівчинка позує в рожевій кофтинці з єдинорогом і стильних сонцезахисних окулярах, зробивши при цьому губи "качечкою".

"Новий стиль Ніни Матвієнко 2", - підписала публікацію Тоня.

&quot;Маленьке диво&quot;: Тоня Матвієнко показала дочку, яка підросла

Фото: Ніна Матвієнко (instagram.com/tonya_matvienko)

Підписники прийшли в захват від маляти, зазначивши, що вона дуже модна.

"Ось вона, нова зірка моди! Вчіться!" - пише один з фоловерів.

"Яке маленьке диво", - зазначив інший.

&quot;Маленьке диво&quot;: Тоня Матвієнко показала дочку, яка підросла&quot;Маленьке диво&quot;: Тоня Матвієнко показала дочку, яка підросла

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, Ніна - дочка Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна - з'явилася на світ 15 січня 2016 року. Дівчинку назвали на честь її зіркової бабусі.

Раніше Тоня Матвієнко зворушливо привітала старшу дочку з днем народження. У листопаді Уляні виповнилося 20 років.

Ми також писали про те, що Гайтана вразила українців сімейним знімком. Гайтана та її чоловік Олександр Смарт одружені вже майже 2,5 роки. Через рік заміжжя у них з'явилася міцна і здорова дочка Ніколь.

Відео: РБК-Україна

Відомий голлівудський актор став батьком в десятий раз Лобода зізналася, чому приховує ім'я батька своєї молодшої дочки
Новини України детиТоня МатвиенкоАрсен Мирзоян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся