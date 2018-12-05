"Маленьке диво": Тоня Матвієнко показала дочку, яка підросла

Фото: Тоня Матвієнко (instagram.com/tonya_matvienko)

Ніна стала справжньою маленькою модницею

Відома українська співачка Тоня Матвієнко, яка розповіла, як познайомилася з Арсеном Мірзояном, порадувала шанувальників новим знімком молодшої дочки. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото маленької Ніни.

На знімку дворічна дівчинка позує в рожевій кофтинці з єдинорогом і стильних сонцезахисних окулярах, зробивши при цьому губи "качечкою".

"Новий стиль Ніни Матвієнко 2", - підписала публікацію Тоня.

Фото: Ніна Матвієнко (instagram.com/tonya_matvienko)

Підписники прийшли в захват від маляти, зазначивши, що вона дуже модна.

"Ось вона, нова зірка моди! Вчіться!" - пише один з фоловерів.

"Яке маленьке диво", - зазначив інший.

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, Ніна - дочка Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна - з'явилася на світ 15 січня 2016 року. Дівчинку назвали на честь її зіркової бабусі.

Раніше Тоня Матвієнко зворушливо привітала старшу дочку з днем народження. У листопаді Уляні виповнилося 20 років.

Ми також писали про те, що Гайтана вразила українців сімейним знімком. Гайтана та її чоловік Олександр Смарт одружені вже майже 2,5 роки. Через рік заміжжя у них з'явилася міцна і здорова дочка Ніколь.

Відео: РБК-Україна