Маленький йог: Регіна Тодоренко захопила новими здібностями дворічного сина (відео)

Регіна Тодоренко потроху приходить в себе і повертається до колишнього життя після гучного скандалу з приводу її некоректного висловлювання про домашнє насильство. Телеведуча і мандрівниця тоді вибачилася. І навіть більше - записала фільм про проблему домашнього насильства, поспілкувалася з юристами та активістами, а також поговорила з жінками, які зіткнулися з такою проблемою особисто. "Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіра глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги", - зізналася Тодоренко.

Тепер же теледіва показує нові кадри свого сімейного життя. Так, днями Регіна похвалилася досягненнями свого дворічного сина Михайла. До речі, шанувальники Регіни і Влада Топалова добре знають, що зіркові батьки воліють називати його Майклом.

На новому відео малюк вражає своєю пластикою. Спостерігаючи за тим, як він тягнеться за іграшкової викруткою, складається враження, ніби він займається йогою. Регіону так і підписала нове відео "Йога". І прокоментувала "Ось це так!"

Також хлопчик вже вчиться говорити! Він старанно повторює за мамою слово "викрутка". Чим викликає у неї захоплення. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

А до цього Регіна опублікувала милий кадр з сином під час прогулянки. Ведуча зробила з ним усміхнене селфи.

Більш того, Регіна також показала фото, яке зробила її дворічний синочок! І поділилася лайфхаками його виховання.

“Дивно, пішов мій пост про лайфхаки, які я використовую у вихованні, але мені нескладно, я напишу ще один. В каруселі фото, яке зробив Майкл. Це його перший знімок. Майкл не схожий на одержимого фаната гаджетів і, можливо, в цьому наша з @vladtopalovofficial заслуга. Ще 9 місяців тому Майкла зацікавив цей апарат в чохлі, він почав тягнутися до нього, кожен раз, коли я пялілась в свій смартфон, намагаючись попрацювати. Я, звичайно, як турботлива мати не дала телефон в руки сина, але у відповідь, як грім, вибухнув рев скривдженої дитини.

Я розгубилася і почала вигадувати варіанти, як не зробити дитину залежним від гаджета. Адже саме заборонений плід солодкий. З тих пір я сама пропоную Майклу пограти з телефоном, пояснюючи, як поводитися з цією штуковиною. Інтерес до гаджету залишився, але як тільки син вивчив його, пропала ця одержимість, так само було з розеткою, пультом, планшетом і тд. Тепер малюк знає, які елементарні функції виконує кожен з цих предметів. І коли мені хтось дзвонить, Майкл відразу приносить телефон і каже: «Мама, Алло!». Психологи у всю сурмлять, що гаджети - зло, яке згубно впливає на психіку дитини. А мені здається, зло - це все, що занадто!!! Мене взагалі багато засуджують за те, що для нашого сина немає ніяких заборон, але мій принцип простий - Я ДОЗВОЛЯЮ РОЗКИДАТИ ІГРАШКИ І ДОЗВОЛЯЮ ЇХ ЗБИРАТИ. Не знаю, що з цього вийде, але по фото, здається, непоганий артхаусний фотограф", - підсумувала Тодоренко.

Нагадаємо, раніше Тодоренко поскаржилася на несправедливість під час роботи з Могилевською.