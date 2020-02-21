Маленький, але вдаленький: MARUV розповіла про справджену мрію

Цієї зими епатажна співачка MARUV, як і багато її зіркових колег, влаштувала собі канікули в теплих краях - разом з чоловіком Олександром і друзями вона полетіла на острів Балі, де влаштовувала яскраві та відверті фотосети на пляжі і в джунглях. Артистка із задоволенням демонструвала свої апетитні форми в неймовірних нарядах і радувала шанувальників жаркими кадрами.

Зараз Анна Корсун (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) вже повернулася в Київ і приступила до роботи. А нещодавно виповнилося одне з давніх її бажань - в її будинку з'явилася окрема кімната-гардероб. MARUV тут же поділилася своєю радістю в Instagram, а заодно і показала свій "рай модниці".

На фото зірка сидить у своїй новій вбиральні в чорному вбранні і оригінальних тапочках у вигляді копит. Зліва від неї розміщені стелажі з взуттям, а праворуч висять вбрання.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

"Hello Bitches. Днями збулася одна з моїх мрій, у мене з'явився гардероб!!!! Він маленький, але вдаленький і звичайно речей, особливо костюмів, у мене дуже багато і це все багатство дуже компактно умістили і організували для мене. @elvira_mislovskaya не один день розгрібала мої завали і продумувала як все розмістити в цій маленькій кімнатці. Зараз це моя маленька затишна скарбниця де все на своїх видних місцях! Тепер відчуваю себе бАгачкою, адже ще два роки тому всі мої речі можна було помістити в один великий чемодан", - розповіла про виконання мрії артистка.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Користувачі мережі радіють за виконавицю і вітають її з виконанням мрії в коментарях.

Красуня

Ви мені нагадуєте на фото Алісу в країні чудес

Красива , особлива, неповторна наша Діва

Ай принадність

Нехай твій гардероб буде як у героїні серіалу Sex in the City Керрі Бредшоу такий же безмежний

Нічого собі "маленький гардероб".

Знатні копита)

Ще тільки? вітаю з цим жіночим щастям

Далі більше. Успіхів

Шикарно! Це моя мрія №1 - вбиральня

Такі худенькі ніжки. Клас

Яка ти чиста і відкрита....дай Бог тобі всього-всього найкращого!

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що MARUV в купальнику показала свою безтурботну відпустку на Балі.