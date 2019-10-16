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Маленький чоловік: Катя Осадча зворушила рідкісним фото з підрослим синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 14:31
Маленький чоловік: Катя Осадча зворушила рідкісним фото з підрослим синочком
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала зворушливе домашнє фото

Катя Осадча часто публікує знімки з чоловіком Юрієм Горбуновим і ділиться романтичними фото з подорожей і зі світських заходів, а от молодшого сина Івана пара досі ховає від громадськості. Ведучі лише зрідка публікують зворушливі фото дитини з боку спини, тому шанувальникам зірок так цікаво побачити обличчя малюка. Втім, Юрій і Катя неодноразово говорили, що не поспішають виконувати прохання фоловерів і поки прискіпливо оберігають Ваню від публічності. Так, в instagram Катя опублікувала знімок у домашній обстановці, на якому можна розгледіти хлопчика.

Ведуча позує в стильній чорно-білій домашній піжамі в клітинку. Рукава три чверті прикрашені перами марабу.

Ваня стоїть поруч з мамою. Він зображений в профіль. На малюкові зручний домашній одяг. Мама дбайливо простягає хлопчикові стакан молока.

Маленький чоловік: Катя Осадча зворушила рідкісним фото з підрослим синочком

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі по достоїнству оцінили сімейну ідилію на фото. Вони залишили компліменти для Каті та Івана. Не встояла навіть дружина Дмитра Монатіка, Ірина Демічева. "Яка краса!" - захопилася вона в коментарях.

  • Які ви вже дорослі!
  • Дуже гарний домашній одяг ! Супер просто
  • Маленький чоловік
  • Навіть вдома гламурна діва
  • Чудовий ранок для мами та синочка
  • Івасик вже так підріс. Будь щасливим

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча зачарувала осіннім фото у вінку з жовтого листя. Вона позувала в яскраво-червоній сукні-міді.

Також Катя Осадча показала, як із задоволенням безтурботно розслабляється у вихідний день на території заміського будинку.

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Новини України Катя Осадча
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