Маленький чоловік: Єва Лонгорія розчулила мережу кумедними фото сина

Зірка показала нові фото сина
Єва Лонгорія вперше стала мамою в 2018-му році. Сина Сантьяго Енріке вона народила від бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, за якого вийшла заміж у 2016-му році. 45-річна знаменитість ніколи не страждала від надмірної скритністі і не прагнула приховати дитину від сторонніх очей. Так що шанувальники зірки бачили малюка буквально з перших днів його життя. За ці неповні два роки вони звикли до маси кумедних фото і зворушливих роликів. А з часом їх стає тільки більше.
У минулі вихідні Лонгорія порадувала серією нових знімків дитини. Малюк позує в домашній обстановці, на дивані серед своїх іграшок. Компанію йому склав сімейний вихованець – французький бульдог. Одягнений Санті в кумедний костюм зі смугастим узором і синім верхом. Хлопчик заразливо сміється, дивлячись у камеру. «Щасливий малюк цього ранку», – написала не менш щаслива мама під галереєю.
Шанувальники не змогли стримати емоцій від такого позитивного посту. Вони заходилися писати, який гарненький син знаменитості і які чарівні фото. А також не змогли не відзначити, як малюк пмітно виріс за цей час.
Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)
Нагадаємо, Єва за час вагітності набрала досить багато зайвих кіло. Але завдяки спорту і правильному харчуванню віртуозно від них позбулася. Тепер зірка часто показує свої заняття, надихаючи посідовувачів на роботу над собою. Останній подібний пост Лонгорії – йога-тренування. Актриса виконала досить складну комбінацію: стійку на голові, що переходить в інші асани. Браво, Єва!